意甲︱迪布尼成拿玻里贏波英雄後付代價 干地過度使用種禍根？
撰文：吳慕兒
出版：更新：
今季轉戰拿玻里的中場球星奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），為自己的光輝生涯再添傳奇。周六拿玻里主場3：1擊敗國際米蘭一仗，他為球隊射入先開紀錄十二碼期間受傷，需要由兩人攙扶離場。
可是球會最新證實，這位34歲比利時老將要休戰一段時間，2026年前也不會復出。
干地是否「過度」使用迪布尼？
迪布尼今季由英超轉戰意甲，加盟干地執教的拿玻里即獲重用，開季聯賽8戰全數上陣，加上3場歐聯均有落場，以一位近年累積不少傷患紀錄的老將而言，出勤率出奇地高。對國際米蘭一仗他再次正選上陣，33分鐘為拿玻里主射十二碼，成功替球隊先開紀錄。
可是迪布尼疑在主射十二碼期間拉傷，他入球後一臉痛苦，獲眾隊友包圍安慰，並由二人攙扶離場。他經過治理，右邊大腿包紮後，一臉嚴肅坐在後備席觀戰。
拿玻里：右大腿肌肉嚴重撕裂 迪布尼何時可望復出？
拿玻里最終以3：1擊敗國米，取得寶貴3分後，與羅馬同得18分共以較佳得失球升上榜首。球會周一晚上證實，迪布尼經隊醫診斷右大腿肌肉嚴重撕裂，而且沒有公布預料的歸期。拿玻里指康復療程已在展開，迪布尼料至少要休戰數個月。
近季屢受大腿傷患困擾的迪布尼，已多次因後大腿筋傷患長唞，2023年曾避戰達4個月，去年亦要休戰6星期，今次出現問題的不是腿筋而是腿肌，可是看來亦不樂觀，至少在2026年前亦不會看到他再次上陣。就算不再年輕，迪布尼在新球會和國家隊都是重要一員，為拿玻里在聯賽攻入4球，世界盃外圍賽更為比利時攻進6球。
