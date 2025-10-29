WTA香港賽｜張瑋桓王康怡逆轉首闖女雙8強　陳奕迅偕女兒入場睇波

網球港將張瑋桓（Eudice）日前在WTA香港公開賽女單突破首圈後，今晚（29日）夥拍王康怡在中央場壓軸登場，與女雙頭號種子穗積繪莉／吳芳嫺，這對香港組合與對手激戰100分鐘，首盤落後下逆轉晉級，二人取得香港賽女雙首勝，殺入8強。



WTA香港賽｜張瑋桓勇挫世界排名85位球手 250級別首度突破首圈

張瑋桓周二（28日）在香港公開賽女單響勝鼓，取得WTA 250級別首場勝仗，今晚轉戰雙打夥拍王康怡，挑戰頭號種子日本的穗積繪莉及中華台北的吳芳嫺。

張瑋桓（左）與王康怡出戰女雙，在維園中央場壓軸出賽。（夏家朗攝）

歌手陳奕迅與女兒陳康堤亦是座上客，在張玲陪同下一同觀戰。（夏家朗攝）

雙方首盤初段均未能保住發球局，各自互破3次發球局，其後雙方成功保發，惟張瑋桓／王康怡在盤末再度失守，以4：6先落後一盤。第二盤中段再出現互破發球局的局面，這對香港組合是先破的一方，第二盤4度把握破發機會，即使兩度在自己發球局失守，仍然以6：3扳回一城。

張瑋桓／王康怡與對手多次打破對方發球局。（夏家朗攝）

雙方進入「搶十」的決勝階段，張瑋桓／王康怡開段連破對手發球分，取得3：0的領先，這對香港組合未有給予對方機會，中段連贏4分，一度領先至8：2，最終以10：5反勝對手，激戰100分鐘後取得香港公開賽女雙首場勝仗，晉級8強。

（大會圖片）

張瑋桓／王康怡首度在香港公開賽晉級，相擁慶祝。（大會圖片）

穗積繪莉／吳芳嫺這對香港賽頭號種子，在首盤不時放短波，令張瑋桓與王康怡難以適應，兩人在第二盤前商討對策，認為需要打回自己的風格，更放膽進攻、網前施壓是反勝的關鍵。

這對香港組合第二盤打回自己風格，放膽進攻即收效。（夏家朗攝）

這對香港女雙組合在維園旗開得勝，王康怡完場後甚為激動，她坦言：「本身自己狀態不是太好，我和Eudice（在香港公開賽）合作3年，之前都是三盤飲恨，今次終於贏到波，所以十分高興。」張瑋桓與王康怡下圈將鬥中國組合蔣欣玗／王雅繁。

連續兩日在維園取勝的張瑋桓，明日再戰單打，與日本球手坂詰姬野（Himeno Sakatsume）爭入8強，Eudice坦言女單非她的重心，心態上的改變使她有喜出望外的成績，她希望盡力發揮，目標依然是好好準備下月的全運會。