全運會｜港隊三鐵下周中環爭上頒獎台　總教練：港將在巔峰狀態

三項鐵人是8個香港承辦的第十五屆粵港澳全運會項目之一，一眾港將完成5星期在中國雲南的高原訓練後回港，今日（6日）在中環與傳媒會面，港隊總教練韋安祖（Andrew Wright）指港將有力在男子個人及混合接力衝擊獎牌。

第三度征戰全運會的「大師姐」蔡欣妍（Hilda），杭州亞運前遇恐怖意外，即使當時未能參賽，但未有熄滅她對三鐵的熱誠，有機會主場出擊更讓她增添復出的推動力，下周末將再披港隊戰衣，再度參加大型運動會。



粵港澳全運會周日（9日）正式揭幕，承辦8個項目的香港賽區在下周末十分忙碌，11月15至16日在中環海濱舉行的三項鐵人亦是其中之一。早前完成特訓的6名香港隊代表，今日在中環與傳媒見面，記者會場地剛好看到中環海濱的三鐵賽道，場地仍在鋪設中。

香港隊派出奧斯卡、Robin Elg、黃子圖、蔡欣妍、彭詩雅、韋祺出戰全運會男、女子個人賽及混合接力項目，香港隊早前在雲南昆明進行為期5星期的高原特訓，為全運會作最後準備，港隊教練韋安祖指港將們正在巔峰狀態，並有力衝擊頒獎台。

「過去半年，我們一直維持高水平的訓練，尤其在昆明的高原訓練後，港將的體能狀態是前所未有。我認為男子組與混合接力同樣有力挑戰獎牌，男子隊成員與其他省隊相比，港隊絕對不輸蝕。如今離比賽餘下一星期，為他們做好心理準備，保持健康就好。」

中環、灣仔海濱近年不時舉辦三鐵國際賽，今次全運賽道與早前測試賽相若，先從會展對出海面游750米，然後圈繞金紫荊廣場至中環國際金融中心，踩20公里單車，最後在中環海濱長廊跑5公里，並於中環海濱活動空間衝線。整條賽道不少彎位，甚具挑戰性，韋安祖笑指賽道愈難愈好，皆因他對隊員們的技術充滿信心。

31歲的蔡欣妍是三鐵港隊的「大師姐」，今次是她第三次角逐全運，2013年首度參與天津全運會，上屆因疫情未有參賽，今次再度披起港隊戰衣。蔡欣妍的生涯非一帆風順，早在杭州亞運出發前一天，左手中指被單車鎅至重創，隨即送院接受手術，15日內完成3次全身麻醉手術，左手中指終於駁回，傷勢可想而知。

重傷沒有熄滅蔡欣妍對三鐵的熱誠，養傷復出後重拾高強度的節奏，並順利在隊內遴選賽中脫穎而出，迎來生涯第三次全運會，Hilda有另一番體悟，「受傷當刻怨天尤人難免，自己準備得不差，奈何出現意外，世事總是難料。當我知道全運會（三鐵）在香港舉辦，有機會在主場出戰，這是我的康復及訓練的最大推動力，亦毋須理會外界的聲音，重新站起來，為自己的生涯拼多一次，十分感恩身體也承受得到，可以回到高強度的訓練，並再次披上港隊戰衣。」

蔡欣妍經驗豐富，她希望在個人賽力爭前8名衝線，她希望在游泳留守第一集團，然後在單車及跑步嘗試保持位置。在中環海濱及維多利亞港出賽，對Hilda同樣別具意義，「中國內地的場地多的是，竟然可以在香港舉辦三鐵賽事，更在標誌性的維港比賽，對香港運動員、香港三鐵發展也是一大突破，特別有意義。」

曾姐代表香港出戰東京奧運的奧斯卡，今年2月在亞洲盃馬來西亞站摘銀，相隔兩年再登頒獎台，走出低潮並重拾信心，他期望這些養份在下星期轉化為成績，「過去兩年有不少高低起跌，我學懂穩定的重要性，發揮總不可以有時超乎預期，有時又只得一半，穩定輸出比一切重要。近半年十分順利，我沒有傷患，我可以十分專注地訓練，在亞錦賽等都有不俗的成績，我感覺良好，相信自己有力在全運會獲得好表現。」

