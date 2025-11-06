全運會跳水︱全紅嬋再登場！雙人10米高台初賽大戰最強對手陳芋汐

全運會最受注目的全紅嬋再度登場！

今屆15運會跳水項目，全紅嬋繼在賽事首日夥拍王偉瑩出戰女子團體雙人10米高台分項，協助廣東隊順利贏得女子團賽體金牌後，今日上演的女子雙人10米高台跳水項目再度登場。「紅妹妹」再度與王偉瑩拍檔，出戰早上10時展開的初賽。決賽在今晚6時上演。



全運會．跳水︱全紅嬋（右）日前夥拍王偉瑩出戰女子團體雙人10米高台分項，順利為廣東先贏女團金牌。（新華社）

廣東跳水隊實力強大，女子10米高台有全紅嬋，女子3米彈板有陳藝文，男子10米高台有陳艾森，男子3米彈板有謝思埸，同時擁有4位奧運金牌得主。

11月2日女子團體賽事，共分為女子3米彈板、雙人3米彈板、10米高台及雙人10米高台共4個分項，早前因傷休戰5個月的全紅嬋，夥拍王偉瑩出戰女團項目的雙人10米高台賽事，成功以0.9分之差力壓國家隊隊友陳芋汐夥拍掌敏潔的上海隊得到分項第一名，加上陳藝文的帶領，以2369.85分順利為廣東贏得女子團體金牌。

廣東男子隊之後順利在男子團體賽再奪一金，全紅嬋的雙人跳水拍檔王偉瑩亦在女子個人全能項目順利勝出，廣東隊在跳水頭3項賽事全數奪金。廣受外界關注的全紅嬋，今日（6日）出戰女子雙人10米高台賽事，亦會出戰11月10日的女子10米高台項目。

第一跳為難度系數2.0的201B，向後翻騰半周屈體，全紅嬋／王偉瑩組合獲得48分，暫列第三位，以1.2分落後做同一動作的上海組合、由她最強對手和國家隊隊友陳芋汐與掌敏潔組成的上海組合。

全運會．跳水︱全紅嬋（右）日前夥拍王偉瑩出戰女子雙人10米高台初賽。（截圖）

第二跳同為難度系數2.0的301B，反身翻騰半周屈體，全紅嬋／王偉瑩獲47.4分，累積95.4分，這對廣東組合表現平穩，然而仍未及陳芋汐／掌敏潔，這對上海拍檔再以近乎完美的演出在301B再獲49.2分，以98.4分續排第一。而另一前奧運冠軍張家齊與許一瑾的北京隊組合，在第二跳亦在301B獲得49.2分，升上第二位，全紅嬋／王偉瑩續排第三。

第三跳全紅嬋／王偉瑩選擇難度3.0的107B，向前翻騰3半周屈體，兩人動作不夠同步，裁判評分介乎6.5至8分之間，獲63.90分，累積159.30分。同是107B，陳芋汐／掌敏潔再獲全場最高的76.5分，累積174.90分，優勢進一步擴大；同一動作張家齊／許一瑾組合得68.40分，第三跳後以165分續排第二，全紅嬋／王偉瑩的廣東隊組合跌至第四位。

全運會．跳水︱全紅嬋與王偉瑩在女子雙人10米高台初賽表現平平。（截圖）

第四跳為難度3.2的407C向内翻騰三周半抱膝，全紅嬋、王偉瑩動作有明顯瑕疵，只得5至7.5分之間，獲不太理想的62.40分；同一套動作，陳芋汐／掌敏潔獲82.56分，累積257.46分續居身一位；全紅嬋、王偉瑩在4跳後以221.70分排第四位，張家齊／許一瑾組合失手，407C只得55.68分，跌落第五位。

初賽最後一組動作，全紅嬋、王偉瑩選擇同為難度3.2的5253B，向後翻騰兩周半、轉體一周半屈體，二人回復應有水平，獲得75.84分。不過陳芋汐／掌敏潔在5253B獲得更高的81.6分，這對上海組合在初賽由頭帶到尾，以總分339.06、第一名成績入決賽，全紅嬋、王偉瑩以291.96分，第三名成績晉身今晚6時的決賽。以上午初賽表現可見，陳芋汐／掌敏潔無論在動作執行或同步上的表現均近乎完美，全紅嬋、王偉瑩必須在決賽提升表現才有機會力爭金牌。