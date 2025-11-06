全運會跳水︱今晚雙人賽或是全紅嬋告別戰？　帶傷上陣退出個人賽

18歲的兩屆奧運10米高台跳水冠軍全紅嬋，因傷休戰183天後，在今屆全運會復出賽場，她最初報名參加3個項目，包括女子跳水團體賽、女子雙人及個人10米高台，可是日前確認只會參加團體賽和雙人賽，已退出個人賽項目。今晚女子雙人10米高台決賽，會成為她今屆最後一次在賽場亮相。

全紅嬋自巴黎奧運後，昔日嬌小瘦削身型不再，加上傷患纏身，不少內地媒體宣稱今屆會是她最後一次參加全運會，甚至未來能否重返國際舞台亦未可料。



全運會．跳水︱全紅嬋退出個人賽，今晚雙人賽或是她的全運告別戰？（新華社）

全紅嬋無復嬌小瘦削 壯碩身軀再成外界焦點

全紅嬋久別賽場，11月2日在全運會跳水首日賽事、女子團體賽中復出。她夥拍廣東隊隊友王偉瑩，出戰女團項目的雙人10米高台賽事，成功以0.9分之差力壓國家隊隊友陳芋汐夥拍掌敏潔的上海隊得到分項第一名，加上陳藝文的帶領，以2369.85分順利為廣東贏得女子團體金牌。

全紅嬋順利奪金背後，外界更關注的是她的身型變化，昔日看來嬌小瘦削的紅妹妹，一副壯碩的身軀令外界譁然。事實上早在今年5月的跳水世界盃總決賽，她在女子10米高台項目不敵隊友陳芋汐獲得亞軍時曾表示：「自己發育了，各方面都長了，動作肯定會有變化，所以沒有那麼快地恢復，跳成今天這樣也算可以了。」

全運會．跳水︱全紅嬋（右）無復昔日的嬌小瘦削，出場時一副壯碩身軀令外界譁然。（新華社）

廣東隊教練揭傷患纏身 「每天都是疼得不得了」

從全紅嬋在女團和今早（6日）雙人賽初賽的表現，這位高台跳水女王仍維持相當高水平，可是廣東跳水隊教練何威儀稱，全紅嬋目前仍有傷在身：「她的脛骨、踝關節現在都是受傷的」，更指愛徒身上貼滿膠布，大家未必看得出來，「她是很艱難，每天都是痛得不得了，敷冰，起跳，再起跳。」

何威儀指全紅嬋堅持出賽，退出個人賽相信是迫不得已，廣東隊在女子10米高台改派謝佩鈴、蔣林靜兩位都是15歲的年輕選手，與陳芋汐及有「新全紅嬋」之稱的四川13歲小將李蕊汐等爭冠。

全運會．跳水︱全紅嬋與王偉瑩在女子雙人10米高台初賽表現平平。（截圖）

廣東廣播電視台：全紅嬋今屆目標不在金牌

廣東廣播電視台在微博亦發文指出，全紅嬋今次參賽目標已經不是能否獲得金牌，而是觀察她的身體反應和動作的穩定性，作為日後能否重返國家隊的指標，「如果她能夠持續地保持良好的狀態，明年則是有望重返國際賽場」，言下之意，似乎帶有全紅嬋的表現如無復舊觀，有可能無法重返國家隊的意思？由於消息來自全紅嬋家鄉的廣東廣播電視台，因此不能輕視。

女子雙人10米高台決賽成今屆最後舞台

全紅嬋為備戰今屆全運，每天都要多次磅重，完成教練組定下的減肥計劃，可是身體變化改變不來，發育後的紅妹妹身體確已不能再如昔日輕盈，加上持續傷患，外界種種傳言和猜測停不了。

無論全紅嬋未來會否續戰，今晚6時上演的女子雙人10米高台決賽肯定是她在今屆賽事最後一次出場，大家落足眼力欣賞這位高台跳水明星的演出。