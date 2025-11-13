香港對柬埔寨｜王振鵬再披甲把關有壓力 韋斯活未定下仗門將人選
撰文：趙子晉
出版：更新：
在亞洲盃外圍賽鬥新加坡前，香港足球代表隊今晚（13日）與柬埔寨友賽，相隔3年多再度為港隊把守最後一關的門將王振鵬，上半場一次出迎失誤失守，結果港隊與柬埔寨打成1：1。這名41歲的傑志門將坦言今仗「有失誤，不完美」，港足今時今日關注度與日俱增，即使經驗老到如他，上陣同樣有壓力。
香港足球代表隊今期的決選名單中，王振鵬再度入選，這名年屆41的門將今仗對柬埔寨正選上陣，繼2022年6月的亞洲盃外圍賽後，相隔3年多再度為港隊披甲。
王振鵬上半場一次出迎判斷錯誤失守，隨即斷送領先優勢。下半場面對柬埔寨多次反擊，王振鵬未有再失守，結果兩軍打成1：1平手，這名效力傑志的老將給予自己50分，「第一個失球在判斷上有問題，所以有點不完美」。
香港隊隊長葉鴻輝受傷，王振鵬相隔多年再被徵召，他直言又驚又喜，「當收到再有機會代表港隊時，既驚訝又高興，始終代表港隊一直是我的心願，所以一直堅持練習，做好隨時落場的準備。」他認為球隊需要具經驗的門將，從而協助謝家榮，即使對方有傷都有人頂上，而他再度獲徵召，證明韋斯活對他投信任一票。
王振鵬在2016年6月初次代表香港隊，見證港足的變化，逐漸被受關注，場上披甲同樣受影響，「踢香港隊多年，從當年沒有太多人入場，到今時今日4、5萬人觀戰，愈來愈多人關注是好事，同時都會有壓力，這點與經驗無關，想有更好的表現回饋球迷。」
至於下周二對新加坡的生死戰由誰把關，香港隊主帥韋斯活直言未有定案，「他（王振鵬）在今仗展示信心，作出不少撲救，而且沒有太多犯錯，這就是門將要做到的，我們需要重看比賽片段再作決定，無論如何將在他（王振鵬）與謝家榮揀選，並信任其中一人。」
香港對新加坡｜理文中場巴拉克獲批轉籍領特區護照 港足即時補選香港對柬埔寨免費直播連結｜今晚8點友賽出擊 備戰下周二生死戰香港對新加坡｜足總公布主場球衣發售詳情 五個銷售點每款設限購香港對新加坡｜港足決選名單 米高王振鵬在列 周四戰柬埔寨練兵香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽生死戰 全部門票80分鐘極速售罄香港對新加坡門票開售 Ticketflap輪候長 不足90分鐘門票全售罄香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽門票價錢、購票連結 今午3時公開發售港足︱亞盃外新加坡生死戰初選 41歲王振鵬重獲徵召 比提初入圍