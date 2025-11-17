全運會2025．網球｜黃澤林晉級男單八強 下午夥黃俊鏗雙線出擊
撰文：威廉神
出版：更新：
香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）繼續在全運會雙線出擊，今日（17日）他會先在早上出戰單打第3圈鬥曾姚杰（廣東），下午則與黃俊鏗在男雙8強與江蘇組合交手。
黃澤林在上一圈賽後曾說過希望繼續在中央場出戰，不過今日未能如願，他的比賽被安排在1號場地的第2場，頭場是上午10：00開賽的吳易昺（浙江）對肖霖昂（上海），之後就會輪到Coleman登場，勝方將打入男單八強。
Coleman在第一盤花了36分鐘，兩度破發下以6：2先拔頭籌。第二盤打得較為緊湊，黃澤林在第9局關鍵破發，並保住隨後的發球局，經1小時17分鐘後順利以6：4終結比賽。
完成男單比賽後，黃澤林會在下午轉戰男雙，他將聯同黃俊鏗出戰男雙，迎戰唐盛／孫淺（江蘇），如再下一城將晉級四強。
女子方面，香港的王康怡（Cody Wong）同樣會力爭在單、雙打晉級，她會在不早於下午13：00開始在單打第3圈對楊一迪（天津），休息後則與張瑋桓在女雙八強鬥湯千慧／郭涵煜（四川）。
全運會．游泳︱何甄陶50自奪金感言：「我這年紀仍能突破很鼓舞」全運會｜張家朗4強判決爭議點何在？ 賽後承認不足 教練樂見回勇全運會游泳︱何詩蓓周一戰兩決賽 留意50蛙上水即戰50自奇妙畫面全運會2025｜蔡俊彥八強止步看淡勝負 好友呂爵安驚喜現身採訪全運會｜「全運戰士」梁穎儀奪金感言：上屆全運之後，我想過退役全運會游泳︱何甄陶50自奪金 何詩蓓50蛙、50自均順利晉決賽全運會．三項鐵人︱香港隊男女混合接力奪銀 連續兩日踏上頒獎台全運會｜李思穎奠「女車神」地位 夥拍梁穎儀奪場地麥迪遜金牌