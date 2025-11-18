香港對新加坡免費直播連結｜今晚8點開波　亞洲盃外圍賽生死一戰

香港隊對新加坡的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，將於今（18日）晚8時在啟德主場館舉行。香港隊對新加坡的現場門票火速售罄，預期入場人數會再創高峰。

而港台會在三大平台免費直播賽事，包括港台電視32，港台網站及「RTHK電視」APP。根據港台電視32的節目表，電視台會由晚上7時45分起播放香港隊對新加坡，至晚上10時20分。



香港隊對新加坡的港台32免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

亞洲盃外圍賽第三圈：香港隊與新加坡將於啟德體育園首度交鋒。（資料圖片/高詩琦攝）

香港對新加坡賽前形勢

在亞洲盃外圍賽第三圈，港隊被編入C組，同組對手有孟加拉、印度及新加坡，只有小組首名能夠晉級亞洲盃決賽周。港隊之前作客0：0打和新加坡、主場1：0擊敗印度，作客4：3險勝孟加拉、主場1：1賽和孟加拉。

目前港隊取得8分，排小組榜首，每組只有首名可以晉級決賽周，由於香港與新加坡在小組同得8分，得失球差相同，港隊僅以較多得球領先，故今場港隊對新加坡這場分組賽的第五輪比賽，對雙方而言也是「勝者全取」的局面，哪一隊取勝就可以直接出線2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。若然打和，則要待下年3月最後一輪分組賽過後才能決定。今次也是港隊在外圍賽中最後一場主場賽事。

亞洲盃外圍賽，香港上月兩鬥孟加拉，取得一勝一和。（資料圖片/袁志浩攝）

香港對新加坡現場售票情況

港隊在啟德主場館先後迎戰了印度及孟加拉，兩度以42570名及45489名觀眾創下入場人數紀錄，今次香港隊對新加坡的門票在開售後80分鐘已經售罄，可謂「一票難求」，希望今次入場人數能再創新高。