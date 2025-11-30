F1卡塔爾站｜皮亞斯特利衝刺賽奪冠兼排頭位　諾里斯爭取提早封王

F1 賽季來到倒數第二的卡塔爾站，麥拿侖車隊的澳洲車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）表現神勇，先奪得衝刺賽冠軍，再在正賽排位中力壓隊友諾里斯（Lando Norris）奪得首名，成功將兩人之間的積分差距縮小，令爭冠形勢持續白熱化。



F1卡塔爾站：周六舉行了衝刺賽以及排位賽。（ Getty Images）

在周六的衝刺賽中，皮亞斯特利輕鬆領放奪冠，而諾里斯則緊隨平治的佐治羅素（George Russell）之後以第三名完賽。另一爭冠份子韋斯達賓（Max Verstappen）僅以第四名衝線，未能縮小與麥拿侖雙雄的積分差距。賽後，諾里斯仍以22分的優勢領先皮亞斯特利，並領先韋斯達賓25分。

在隨後的正賽排位中，諾里斯本來有機會奪得首名，但在最後一圈出彎時因轉向不足失控，被迫放棄衝線，最終以0.108秒之差不敵隊友皮亞斯特利。韋斯達賓雖然在紅牛車隊的努力下改善了戰車彈跳問題，但只能以第三名起步，三位爭冠車手佔據了頭三位。

F1卡塔爾站：周六舉行了衝刺賽以及排位賽。（ Getty Images）

諾里斯賽後坦言對自己失誤感到失望：「我感覺本應可以奪得首名，但我現在沒有。我對自己很失望，但皮亞斯特利表現很好，他整個周末都駕駛得非常出色。」排頭位的皮亞斯特利形容已經重拾信心，並強調「一切感覺良好，為明天的漫長正賽做好準備。」

F1卡塔爾站：周六舉行了衝刺賽以及排位賽。（ Getty Images）

至於韋斯達賓就認為情況「不理想但可改善」，他表示：「排位賽的表現稍有改善，但我們仍遠遠落後。但至少第三名讓我們的機會較好，因為這裏很難超車。」

若諾里斯在周日的正賽中奪冠，他將直接成為總冠軍；若冠軍落在皮亞斯特利或韋斯達賓手上，則戰線將被拉到下周的阿布札比煞科戰。