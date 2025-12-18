洲際盃｜PSG完成年度六冠王壯舉 俄國門將連救四球12碼一戰封神
撰文：威廉神
出版：更新：
法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）的2025年堪稱完美。他們在周三（16日）晚於卡塔爾舉行的洲際盃決賽中，與南美自由盃盟主法林明高在加時後仍踢成1：1平手，最終憑藉門將沙科諾夫（Matvey Safonov）連續撲出四球的驚人表現，互射12碼以2：1氣走對手奪冠，寫下「年度六冠王」壯舉。
今仗PSG雖然先收起主將奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele），但仍憑藉格魯吉亞「字母哥」翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）於38分鐘先開紀錄。不過，法林明高在下半場藉著佐真奴（Jorginho）射入12碼追平。雙方在加時後未能再添進賬。
在互射12碼階段，PSG門將沙科諾夫成為英雄。直播畫面拍到他在大戰前與教練團交流，並獲得一條寫有對手射門習慣的「貓紙」毛巾。這個策略顯然奏效，法林明高雖然第一射中鵠，這位俄羅斯門將之後竟然連續撲出對手四個12碼，即使PSG亦兩度宴客，但仍以2：1力壓對手捧盃。
隨著洲際盃封王，PSG在2025年已先後捧走六座冠軍獎盃，包括法甲、法國盃、歐聯、法國超級盃、歐洲超霸盃及洲際盃。
球隊的成功亦反映在個人獎項上，除了迪比利剛獲FIFA世界足球先生外，主帥安歷基亦獲頒最佳教練，而在2025年世界最佳陣容中更有多達六名PSG成員（連同已轉投曼城的當拿隆馬），足見球隊今年的統治力。
