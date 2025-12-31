英超｜曼聯遭榜尾狼隊賽和　失分結束2025　阿莫林三不佳評球隊

2025年最後一仗，曼聯在主場奧脫福迎戰賽前僅得2分的榜尾狼隊，即使舒克斯建功，紅魔鬼最終被迫和1：1，對方結束連敗的尷尬走勢，曼聯主帥阿莫林以三個不佳評價球隊表現，並解釋為何半場收起入球功臣舒克斯。



狼隊今季表現低迷，18輪未嘗一勝僅得2分，毫無疑問穩守聯賽榜最後一席，曼聯在2025年最後一場英超，主場迎戰頹勢的狼隊，看來「易食指數」五粒星。曼聯上半場由約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）起腳省中人建功，狼隊卡積治上半場末段由卡積治（Ladislav Krejčí）頭槌追平。

入球功臣約舒亞舒克斯半場被收起，曼聯下半場曾經憑杜古射破大門，惟越位在先，結果兩軍下半場再無紀錄，以1：1握手言和，曼聯以30分排第6；狼隊則取得今季第3分，並終止11連敗的尷尬走勢。

未能以勝仗結束2025年，曼聯主帥阿莫林賽後以三個不佳評價球隊表現，「我們全場也在掙扎，今仗表現不佳﹑創造力不佳﹑流動性不佳，當對手囤重兵防守時，我們踢得非常吃力。球隊今仗欠缺創造力，球員們嘗試過，但埋門欠質素。」

阿莫林同時解釋調走舒克斯的原因：「我們從第1分鐘開始踢三前鋒，但對方在中場人數比我們多，為我們製造不少麻煩，有時前鋒多不代表進攻更有效，上半場我們派出舒克斯﹑根夏﹑錫斯高，但顯然不是最好的決定。」

（路透社）

