英超︱阿仙奴臨陣缺賴斯仍大勝　一人受傷成轉捩點維拉11連勝斷纜

阿仙奴再次成為英超的聖誕冠軍，能否一搔22年之癢再次封王，踏入下半季才是真正考驗。近仗兵工廠總是贏得驚險，加上艾馬利12月領阿士東維拉主場殺敗阿仙奴後，曼城、維拉兩隊分數愈追愈近，今輪在聖誕快車期再遇各項賽事11連勝的維拉，阿仙奴臨陣還有主將迪格蘭賴斯受傷缺陣。

形勢危急之際，隊長奧迪加特挺身而出，領軍4：1大勝一仗，對爭標士氣大有幫助。



缺陣6星期的加比爾馬加希斯，甫復出即為阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴對維拉半場踢成0：0 客軍中場悍將傷出後連失4球

阿迪達與艾馬利的戰術較量，上半場雙方踢成0：0。轉捩點是維拉中場悍將阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）半場傷出，由約翰麥甘尼入替，失去中場防守強度，下半場形勢急轉直下。阿仙奴再次憑角球攻勢打開缺口，沙卡開出角度，中堅加比爾馬加希斯頭槌建功，槍手48分鐘先開紀錄。

僅3分鐘後，奧迪加特妙傳予蘇比文迪射成2：0。阿仙奴拉開比數，至69分鐘再由杜沙特禁區外勁射得手，後備入替的加比爾捷西斯78分鐘的入球，阿仙奴取勝已無懸念。戰至補時維拉才由屈堅斯「破蛋」，阿仙奴大勝4：1，終結維拉在英超8連勝、各項賽事11連勝的強勁走勢。維拉主帥艾馬利未跟阿迪達握手，便率先返回更衣室。

阿仙奴今仗臨陣失去迪格蘭賴斯。（Getty Images）

臨陣缺賴斯未受影響 加比爾馬加希斯及時復出即建功

阿仙奴今仗雖在賽前失去賴斯，但同時有缺陣6星期的加比爾馬加希斯復出，這位頂上功夫出色的中堅果然為球隊先開紀錄，成為贏波重要功臣。賽後阿迪達接受BBC現場訪問時開心地說，「感覺太美好了，我們知道要在情緒激動下面對一支11連勝的球隊。他們是支優秀的球隊，上半場頭10分鐘我們數度犯錯被他們打開缺口，他們真是很危險。下半場我們控制得較好，踢得很出色。」

對於今仗是否一場「宣言式」勝利，阿迪達一貫淡然，「另一場全取3分的比賽，這才是重點。我們知道聯賽很漫長，2025年非常美好，我們都知道在2026年想要什麼，仍有一大段長路，我們會努力爭取。」

至於賴斯能否在周末復出，阿迪達反應正面，「我覺得可以，如果未來數日患處消腫，他的狀況會更好。幸好我們在多個球員缺陣下，仍能踢出好表現贏波。」

奧拿拿半場傷出，維拉下半場即連失4球。（Getty Images）

艾馬利：奧拿拿傷出後中場失去一切

維拉領隊艾馬利賽後亦認為，「阿馬度奧拿拿受傷，我們在中場失去一切，而阿仙奴顯示出他們的力量。」對於11連勝告終，他一臉平靜，「這就是足球，足球就是當下，我們踢得如何。我們表現出色，多少亦帶點運氣，或許我們在聯賽排第三，歐霸亦發揮出色，今場預期會有更好結果。」

他賽後未與阿迪達握手很快便進入球員通道，艾馬利的回應是，「當比賽完結，我總是在等待跟對方教練握手，但他（阿迪達）當時跟教練團在一起，我不能一直等待他。」他強調並沒有問題，只是隨即返回客軍更衣室。

阿仙奴贏波後，19戰累積45分續排榜首，維拉仍以39分排第三。排第二位的曼城，18戰得40分，今晚作客新特蘭，如順利贏波會繼續落後槍手2分。