英超｜曼城作客2：1挫森林暫上榜首 卓基一傳一射光芒四射
撰文：陳智深
出版：更新：
英超聖誕停不了，周六晚本港時間早場有諾定咸森林迎戰曼城。上半場雙方未有紀錄，換邊後各自閃電入球，最後曼城憑卓基禁區邊抽射破網，作客擊敗森林，暫時升上榜首。
曼城上半場佔盡優勢，控球率超過72%，不過未能破網，雙方互無紀錄返回更衣室。
換邊後僅3分鐘，客軍卓基禁區邊直線傳入禁區，雷恩達斯無人看管下接應轉身抽射破網，曼城先開紀錄。兩分鐘後卓基再單騎推進至右路起腳抽射，對方門將撲到再中柱彈出。
54分鐘，曼城禁區邊失波，森林打反擊，基比斯韋特斜傳赫臣奧杜爾走左路快放，最終奧馬利赫捷臣在禁區起腳射入，森林追平1：1。
83分鐘，曼城角球攻勢，卓基禁區邊接應起角抽射，森林門將約翰域陀被遮擋下撲到球仍失守，曼城再度領先。
雙方正選陣容：
諾定咸森林 （4-2-3-1）
13 約翰域陀
37 尼高路沙禾拿、31 尼高拉米連高域、5 梅里路、3 尼高威廉斯
8 艾利洛安達臣、16 尼高拉斯杜明基斯
21 奧馬利赫捷臣、10 基比斯韋特、7 赫臣奧杜爾
19 伊戈捷西斯
曼城 （4-3-2-1）
25 當拿隆馬
27 馬菲奧斯紐尼斯、3 魯賓戴亞斯、24 加華度爾、33 尼高奧萊利
20 貝拿度施華、14 尼高干沙利斯、4 雷恩達斯
10 卓基、47 菲爾科頓
9 艾寧夏蘭特
