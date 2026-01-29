這些年來，摩連奴（José Mourinho）由曼聯去到熱刺，再到羅馬和費倫巴治，感覺上是從頂級教練神壇中一步步滑下來，去年9月他時隔四分一世紀重返賓菲加執教，亦是他自從2004年離開波圖以來，首次重返葡萄牙領軍。

當年離開賓菲加的時候意氣風發，63歲的摩連奴如今或許光輝不再，歐聯聯賽階段最後一輪前賓菲加在36隊中排第29，還要面對曾執教的皇家馬德里，出局看似已成定局，摩佬卻又能再次施展神奇魔法，保留出線機會之餘，還將皇馬踢出前8位，要踢晉級附加賽。他彷彿在告訴世人，我依然是「The Special One」。



歐聯︱摩連奴神奇魔法再現領賓菲加創奇蹟，門將補時入球挫皇馬。（路透社）

賓菲加歐聯頭4輪得0分 摩連奴面對不可能任務

賓菲加今季歐聯之路，以災難開始，身為第二檔次的球隊，歐聯階段首仗對屬於最低的第四檔次球隊卡拉巴克，主場竟以2：3落敗，主帥拿治（Bruno Lage）隨即被炒，由摩連奴走馬上任。摩連奴接手後，賓菲加接連不敵車路士、紐卡素和利華古遜，4輪過後仍未得分，出線看來非常渺茫。

即使之後接連擊敗阿積士和拿玻里，第7輪負祖雲達斯之後，7輪累積6分，排第29位，最後一輪的對手是15屆冠軍皇馬，要爭入前24名取得附加賽席位，不止必須全取3分，還要盡量爭取入球，看似是不可能的任務。

補時才是高潮 兩面紅牌+門將入球造就賓菲加創奇蹟

當麥巴比30分鐘為皇馬先開紀錄，比賽以意想不到的方式展開，賓菲加之後連入兩球，半場反超前2：1。舒捷達立（Andreas Schjelderup）54分鐘射入今場第二球，麥巴比隨即在58分鐘為皇馬追近至2：3。

上文已提過，賓菲加就算贏波亦不足以爭入前24名，還要盡量爭取入球，就算贏皇馬3：2還是要出局。雙方之後卻未再取得入球，戲肉到補時才上演——92分鐘先是阿辛些奧領第二面黃牌被逐，97分鐘輪到洛迪高高斯同樣兩黃變一紅，皇馬在最後階段9人應戰，這個時候，賓菲加前場博得罰球，正是他們博入16強附加賽的最後機會。

賓菲加門將杜魯賓（Anatoliy Trubin）亦殺上前場，補時8分鐘他一頂破網，領賓菲加4：2擊敗皇馬，奇蹟地以一個得失球之差力壓同分的馬賽和帕福斯，位列第24名，搶得16強附加賽最後一席。

歐聯︱摩連奴賽後大讚門將杜魯賓攻入「一個神奇的入球」。（Getty Images）

摩連奴：一個神奇的入球，一個歷史性入球

賓菲加主場Estadio da Luz全場歡呼震動，摩連奴再次成就生涯奇蹟一刻，賽後大讚：「一個神奇的入球，一個歷史性入球，一個幾乎令整座球場倒下來的入球，而我認為這是我們所值得的。對賓菲加來說，擊敗皇家馬德里是了不起的榮耀。」

由於18場賽事同時進行，當時場內的球員尚未知道其他比賽戰況，功臣杜魯賓賽後坦言，「之前（賓菲加領先3：2的時候）我不知道我們需要什麼，我看到每個人開始指着我，示意我上前，我才明白我們需要多一個入球。」杜魯賓於是衝上前場，順利取得入球，問他感受時，他說：「我不知道，我不知說什麼好，一個瘋狂的時刻。我不習慣入球，對我來說這是完全新奇的事情。我今年24歲，是我首次取得入球。」

一個入球，一次奇蹟，難掩賓菲加在摩連奴領軍下的苦況。賓菲加在葡超19輪得45分，落後榜首的波圖10分，排第3位；歐聯以第24位驚險晉身16強附加賽，潛在對手是皇馬或國際米蘭，兩支都是摩連奴曾執教的大球會，賓菲加晉級16強的機會依然渺茫，不過能夠看到摩連奴再次施展魔法，還是一件賞心樂事。