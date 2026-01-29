桌球｜德國大師賽中國4人晉級16強　斯佳輝將戰「香港人」卓林普

2026桌球德國大師賽當地時間周三（28日）在柏林展開第四輪（32強）賽事，中國軍團8人出戰，包括趙心童在內的4人遭淘汰，斯佳輝、肖國棟、張安達和徐思成功晉級。



趙心童3：5遭霍德逆轉被淘汰

趙心童此輪對陣英格蘭實力球手霍德（Tom Ford），開局即展現上佳狀態，上半場擊出單棒77分和68分取得3：1領先。下半場風雲突變，霍德憑藉出色的機會把握能力連贏兩局，將比分改寫為3：3平後接連打出兩個單單棒50分以上，完成逆風翻盤。趙心童被對手以3：5淘汰出局，遺憾無緣下一輪。

徐思表現驚艷 5：4險勝沙比

面對世界級名將沙比（Mark Selby），中國球手徐思當日表現驚艷。徐思明顯更快進入狀態，一上來便贏得3：0的領先。此後沙比手感漸熱，第四局起連續打出單棒50+，連下四城，將比分扳成4：3，逆轉領先拿到賽點。關鍵時刻，徐思頑強拿下第八局，比分4：4平。決勝局，中國球手重壓之下穩定發揮，打出一棒71分，並超分16分，此後儘管沙比憑藉一系列「士碌架」攻勢一度追至延長分，但在進攻啡波時白波「撻死」，徐思以5：4險勝強勁對手，晉級16強。

張安達轟一Cue147順利晉級

在與英格蘭球手鶴健士（Barry Hawkins）的較量中，張安達當日亦有不俗發揮，首局擊出此次賽事中的首個一棒147分，此後保持良好狀態，全場再擊出三個單棒50分以上，最終以5：2淘汰對手，順利晉級。

斯佳輝5：4驚險勝基拔

斯佳輝此役對陣另一位英格蘭好手基拔（David Gilbert），以3：1領先結束上半場。休息歸來，雙方互有勝負。場上比分戰至4：2後，狀態明顯回升的基拔連續擊出漂亮一棒，直落兩局，將比賽拖入決勝局。關鍵階段，斯佳輝穩住陣腳，擊出決定勝局的單棒109分，以5：4拿下勝利，如願晉級。

肖國棟輕鬆晉級

中國軍團該輪次的另一場勝利屬於肖國棟，在比賽中擊出三個單棒破百和一個單棒50+，以5：1輕鬆淘汰英格蘭強手利蘇斯基（Jack Lisowski），拿到屬於自己的16強席位。

當日中國選手參加的其他幾場比賽中，高陽3：5不敵北愛爾蘭名將馬克艾倫（Mark Allen），龐俊旭2：5遭澳洲的尼爾羅拔臣（Neil Robertson）淘汰，周躍龍在與蘇格蘭老將希堅斯（John Higgins） 的比賽中以3：5敗北，皆遺憾無緣下一輪。

當地時間周四（29日），2026德國桌球大師賽將展開16強較量，4位成功晉級的中國球手中，張安達、斯佳輝和徐思將分別對陣威爾遜（Kyren Wilson）、卓林普（Judd Trump）和卡特（Ali Carter）三位英格蘭名將，肖國棟則將與希堅斯爭奪一個八強席位。

