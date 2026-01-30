澳網｜祖高域凌晨挫冼拿力爭11度捧盃　周日鬥首闖決賽艾卡拉斯

年屆38歲的老將祖高域（Novak Djokovic）在澳洲網球公開賽（澳網）準決賽，以總盤數3：2反勝二號種子洗拿（Jannik Sinner）躋身決賽，周日將會與較早前同樣打足5盤始勝出的艾卡拉斯爭冠。



祖高域追尋第25次贏得大滿貫之路，幾乎在今屆澳網幻滅，8強對穆薩迪（Lorenzo Musetti）一戰，他在頭兩盤完全無法應付這位較他年輕15年的意大利球手，連敗兩盤後，卻在對手第三盤早段受傷退場，才得以晉身4強。

38歲的祖高域擊敗冼拿，完賽一刻已快到凌晨2時。（Getty Images）

今仗祖高域第一盤先失6：3，第二盤奮力還擊下以3：6追成平手，第三盤又被洗拿贏6：4再度領先，不過祖高域頂住劣勢咬緊牙關，連贏兩盤6：4，雙方激戰5盤共4小時9分鐘，在墨爾本當地時間接近凌晨2時始擊敗冼拿，躋身周日的決賽。今次是祖高域自2023年後，首度擊敗洗拿。

冼拿4強止步。（Getty Images）

周日將會是祖高域自2024年溫網決賽後，首度亮相四大滿貫決賽。如果能成功奪冠，將會是他破紀錄第11次贏得澳網，他目前已10次贏澳網，是贏得澳網最多的球手；距離祖高域首次成為澳網冠軍已是18年前。

距離祖高域2008年第一次入澳網決賽，已經18年。（Getty Images）

祖高域決賽的對手會是一哥艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今次亦是艾卡拉斯首次打入澳網決賽。艾卡拉斯晉級過程比祖高域更艱苦，他在領先兩盤下，被薩維列夫（Alexander Zverev）追平，最終在第5盤險勝局數7：5。

祖高域賽後感謝觀眾支持。（Getty Images）

祖高域將力爭第11座澳網冠軍。（Getty Images）

過去從未打入澳網決賽的艾卡拉斯，四強與薩維列夫進行一場激戰。首盤艾卡拉斯以局數6：4勝出，第2盤雙方要打到決勝局，艾卡拉斯以細分7：5險勝。不過第3盤薩維列夫又一次逼到打決勝局，這位德國球手以細分7：3追回一盤。

艾卡拉斯與薩維列夫激戰5小時27分鐘，比祖高域的4強戰更「長命」。（Getty Images）

艾卡拉斯首入澳網決賽。（Getty Images）

第4盤比賽再次要打決勝局，薩維列夫再把握機會贏細分7：4，追平盤數。二人要進入第5盤，薩維列夫先破艾卡拉斯的發球領先，並且一度領先局數5：3，過艾卡拉斯連破兩次薩維列夫發球局，以局數7：5反勝入決賽，雙方激戰逾5小時。