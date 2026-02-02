桌球｜德國大師賽「香港人」卓林普勝梅菲　終結14個月冠軍荒封王

2026德國桌球大師賽周日（1日）上演最終對決，由兩位英格蘭名將卓林普（Judd Trump）和梅菲（Shaun Murphy）碰頭，最終卓林普以10：4戰勝梅菲，奪得自己職業生涯第31座排名賽冠軍，並終結了個人自2024年英錦賽奪冠以來14個月的「冠軍荒」。



近年來穩居世界排名第一位的卓林普儘管一直以優質穩定狀態著稱，但本賽季以來，從北愛爾蘭公開賽到冠中冠賽，再到英錦賽，三度成功挺進決賽的他三次在決賽較量中遺憾茖落敗。今次德國大師賽對這位世界名將而言頗具意義，曾經三次拿到該賽事冠軍的他帶着強烈的奪冠意志而來。正賽的幾輪較量中，卓林普以流暢的攻防轉換和穩定的發揮，先後戰勝威爾士的戴爾（Ryan Day），中國球手斯佳輝和肖國棟，半決賽更以高品質出杆淘汰英格蘭強手卡特（Ali Carter），最終再一次站在決賽賽場。

「魔術師」梅菲此次大師賽亦有上佳發揮。他在正賽輪次中強勢淘汰北愛爾蘭名將馬克艾倫（Mark Allen）和英格蘭名將威爾遜（Kyren Wilson），取得四強席位。半決賽對陣有着「墨爾本機器」稱號的澳洲名將尼爾羅拔臣（Neil Robertson），墨菲以6比1淘汰對手，強勢晉級。

當日比賽採用19局10勝制。開場後卓林普便打出一棒101分和71分連勝兩局，隨後梅菲連扳兩局並在第三局打出單棒103分，第一階段上半場以2：2的平分戰罷。

休息回來，卓林普保持上佳狀態，不僅進攻犀利，亦在防守細節上呈展優質水準。第五局起，他連下三城，將比分改寫為5：2。比賽第一階段最後一局，梅菲擊出一個漂亮的一棒117分，將比分扳為3：5。

第二階段再戰，卓林普憑藉幾無破綻的攻防再度掌控場上局面，上演四連鞭，直接將領先優勢擴大為9：3，率先抵達賽點。危急關頭，梅菲以一個一棒50+挽回一局，然而卓林普沒有再給對手更多機會，憑藉對安全球的出色處理拿下第十四局，將勝利的大比分鎖定為10：4，如願第四次捧起德國大師賽冠軍獎盃。這也是本賽季卓林普四進決賽後首次圓夢冠軍。

至此，本屆德國大師賽迎來最終落幕。德國大師賽是一項重量級的桌球排名賽，中國軍團此次共有8位球手拿到正賽資格，其中4人闖進16強，但僅肖國棟一人晉級八強，並於該輪較量中被卓林普淘汰。

