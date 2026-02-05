乒乓球亞洲盃｜王楚欽復出首戰贏印度　罕發火叫吵鬧觀眾「閉嘴」

第35屆乒乓球亞洲盃男單周三（4日）舉行的小組循環賽第一輪比賽中，中國選手王楚欽3：0戰勝印度選手Akash PAL。比賽途中，觀眾席有觀眾大叫影響比賽，王楚欽罕見發火要求「閉嘴吧」。賽後採訪中，王楚欽表示自己的傷病恢復得很好，希望通過比賽的進程來慢慢找到感覺。



此前據乒乓世界報道，王楚欽3：0戰勝印度選手Akash PAL，經過一段時間的調整，重回賽場的王楚欽認為第一場球贏下勝利是最重要的。

沒打之前很緊張，在賽場上有一些生疏的感覺，今天對於對手有一定的了解，賽前看了他的比賽視頻，自己整體發揮正常。

比賽期間王楚欽罕見發火要求觀眾「閉嘴吧」：

+ 3

2025回顧：挨過傷病 與自己比賽

在去年12月14日下午舉行的WTT香港總決賽男單準決賽，王楚欽因傷退賽，兩人登場後擁抱致意，希望王楚欽好好養傷，早日康復，莫利加特（Truls Moregard）晉級決賽。

中國乒乓球協會當日在其官網發布聲明，在香港WTT總決賽期間，中國乒乓球隊運動員孫穎莎、王楚欽在比賽過程中先後出現身體不適。經國家隊醫療團隊現場處理與綜合評估，結合運動員個人意願，在與教練組共同研究後，為切實保護運動員健康，決定兩位運動員退出本次賽事。

王楚欽（左）與孫穎莎（右）先後因傷退出香港WTT總決賽。（Getty images）

2025年12月28日晚，2025賽季中國乒乓球俱樂部超級聯賽總決賽男團決賽在南京青奧體育公園體育館正式打響。作為上屆決賽的巔峰重演，衛冕冠軍山東魏橋·向尚再次以3-0擊敗黃石基地·華新，以衛冕之姿奪得男團冠軍。

本場決賽，傷愈回歸的王楚欽使得球隊陣容達成完全體。繼半決賽後，他再次出任一單，併成功以3比1戰勝向鵬，為球隊順利衛冕奪下關鍵一盤。

+ 3

賽後，王楚欽參加了新聞發布會，回答了從2025年的總結、復出的心路，對未來的期許等相關提問。

談到自己的復出，他回顧了自己在過去一段時間裏的心路歷程。他坦言，自己在WTT香港站比賽時突發急性傷病，對於比賽的慾望和熱愛程度都到了瓶頸，對於是否參加乒超聯賽自己也在反覆衡量，最終得益於治療康復情況良好，俱樂部也給了自己很多照顧，自己很享受山東魏橋這個團隊，也讓自己更有動力面對聯賽。

此外，王楚欽特別感謝乒協對於自己不參加下個月多哈球星挑戰賽這一想法的理解。「這給了我一個大的緩衝，讓我能好好地去消化2025年，以更好的狀態面對2026年。」

適逢自己進入國乒一隊十周年，當被問及相關感想時，王楚欽隨性說道，自己並不是一個很有儀式感的人：「我平時不太去想這些問題，其實我連自己的生日都不怎麼過。」

隨後，他話鋒一轉，表示十年職業生涯令人感慨。他表示，自己從一個懵懂的運動員到取得現在的成就，一路走過來感到很慶幸，不管得到了什麼，失去了什麼，這都是運動員正常的生存規律。

希望我能在運動員周期裏不斷向上攀爬，不跟任何人比較，只跟昨天的自己比較，希望比昨天的王楚欽更好。

