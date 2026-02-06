冬季奧運2026｜蘇翊鳴單板滑雪大跳台預賽驚險晉級：選擇相信自己

米蘭冬季奧運在周四晚上率先舉行單板滑雪大跳台比賽，衛冕冠軍中國選手蘇翊鳴驚險晉級後表示，他把最終實現「逆勢翻盤」的兩跳當作自己的全部來對待，進入決賽後感到壓力更小了。



作為米蘭冬奧會雪上項目首戰，今場比賽進程異常激烈，蘇翊鳴在第一跳中出現失誤，這意味着他接下來的兩跳不容有失。與此同時，在場的好手們紛紛高水平發揮，出現了數個高質量完成的1980度動作，1800度動作更是常態。蘇翊鳴後續除了不能失誤，還需要挑戰兩個不同起跳方向的、均至少達到1800度難度的動作。

其實第一跳失誤後是很失望的，這個內轉1800度動作對我來說並不是很難，但在有壓力的情況下沒有做出來，導致比賽進程和自己的計劃不一樣了。

蘇翊鳴說，「最後兩跳，我把它們當成了自己的全部去對待。」

這種背水一戰的情境，蘇翊鳴曾在2024年底的世界盃北京首鋼站遭遇過，但當時他未能如願「逆襲」。談到此次突破，蘇翊鳴說：「這四年的備戰，對我來說每一天、每一場比賽都會讓我積累更多的經驗，讓我成為一個更全面的運動員。」

蘇翊鳴表示，這場預賽的競技性已遠遠超越了北京冬奧的決賽。「這是意料之中的，但確實也很令人驚歎。單板滑雪進步的速度如此之快，這對整個體育競技的發展其實是件好事，我也非常榮幸能夠成為其中的一員。」

談到決賽，蘇翊鳴說，正是因為大家的技術水平都到了非常高的程度，所以比的就是心態和抗壓能力。

「因為現在已經能夠抵達最終角逐的舞台，接下來我只希望能有更好的發揮，去對得起自己所有的努力，也希望自己可以享受比賽。」

我選擇相信自己。

