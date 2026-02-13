西班牙盃｜巴塞作客馬體會半場吞4蛋　教練菲力克信次回合可反勝

西班牙盃4強首回合周五（13日）凌晨上演，巴塞隆拿作客馬德里體育會竟在上半場已吞下4蛋，成為巴塞73年以來最慘烈敗仗。巴塞教練菲力克（Hans-Dieter Flick）賽後表示仍未放棄，相信球隊在次回合返回主場，仍有力反敗為勝闖決賽。



巴塞開局已「慌失失」，僅6分鐘即出現低級失誤，艾利加西亞後場猜波回予門將祖安加西亞，豈料祖安加西亞控球時竟然踏着空氣，令回傳直接溜入自己龍門。更可怕的是巴塞8分鐘後就被倒戈的法國前鋒基沙文再下一城。

西班牙盃4強首回合，巴塞隆拿作客以0：4不敵馬德里體育會。（Getty Images）

馬體會贏盡優勢當然不會放虎歸山，盧卡文在33分鐘左路勁射破網，加上完半場前再助攻給祖利安艾華利斯建功，主隊有4球優勢返回更衣室。

翻查歷史數據，巴塞自1953年半場4球落後給宿敵皇家馬德里後，時隔73年再嘗半場吞4蛋滋味。巴塞下半場算是穩住防線，縱使艾利加西亞尾段領紅牌亦未再失球，最終以落後4球劣勢進入次回合。

西班牙盃4強，雖然巴塞首回合落後4球，但教練菲力克賽後相信球隊次回合返回主場有力反勝。

巴塞教練菲力克賽後表示：「上半場我們上了寶貴一課，能夠適時受當頭棒喝未嘗不是好事。我們有力反勝，次回合需要魯營球迷的支持，球隊仍仲1有機會扭轉戰局，只要上下半場各入兩粒就追到！」