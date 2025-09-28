西甲︱馬德里打吡皇馬2：5大敗予馬體會　阿朗素一決定成眾矢之的

今個周末全勝金身遭打破的球隊，不止利物浦，西甲上演馬德里打吡，皇家馬德里在一度領先2：1之下，終遭大炒2：5。

今季上任的皇馬主帥沙比阿朗素，跟利物浦教頭史諾有個相同的狀況，就是主將欠缺狀態。史諾未敢收起沙拿，埃及之王踢足90分鐘，阿朗素讓比寧咸今季首度正選上陣，結果都是敗陣而回，西班牙傳媒紛質疑此決定。



西甲︱馬德里打吡皇馬2：5大敗予馬體會。（路透社）

皇馬開季全勝 馬體會成首個考驗

阿朗素今季在西甲有個好開始，趁開賽頭6場對手不算強，獲6戰全勝排榜首，歐聯首仗亦順利擊敗馬賽。今周迎來首個重大考驗，同市打吡作客馬德里體育會。

馬體會14分鐘由中堅拿洛文特（Robin Le Normand）頭槌先開紀錄，作客的皇馬很快作出還擊，近期狀態火熱的土耳其新星古拿（Arda Güler）與麥巴比一次精彩連線，造就「麥總」25分鐘的扳平入球。戰至36分鐘，雲尼斯奧斯傳中，古拿12碼點接應半窩利抽射入網，皇馬2：1反超前。

西甲︱半場2：2，誰能料到馬體會終大勝皇馬？（路透社）

「蜘蛛仔」艾華利斯3日內西甲轟5球

馬體會落後下努力尋找機會，「蜘蛛仔」艾華利斯表現搶眼，他在38分鐘的射門貼柱而出，44分鐘他開出角球，隊友看似接應「頂入」，經VAR檢視，朗格勒以手撞皮球後入網，球證推翻入球。他們的汗水終在補時階段有回報，皇馬中堅胡積臣企位差，讓馬體會挪威前鋒索洛夫（Alexander Sørloth）接應高基傳中頂入，雙方半場踢成2：2。

上半場兩軍各有千秋，下半場戰情卻出乎意料地一面倒——轉捩點是古拿下半場初段禁區內起腳過高，踢中尼高拉斯干沙利斯臉部，皇馬被罰十二碼。艾華利斯51分鐘主射中鵠，馬體會以3：2再次領前。

接着輪到皇馬另一新星、年僅18的馬斯坦度奴（Franco Mastantuono）犯錯，離門24碼拉艾華利斯的波衫被判罰球，「蜘蛛仔」親自操刀施展百步穿楊神技，高圖爾斯亦只能目送，63分鐘馬體會領先至4：2，艾華利斯繼周中對華歷簡奴連中三元後，對皇馬亦梅開二度，3日內豪取5個聯賽入球。

西甲︱艾華利斯在西甲振翅高飛。（路透社）

比寧咸任正選決定受質疑 沙比阿朗素：一切尚未完結

皇馬大勢已去，補時階段後備上陣的基沙文再錦上添花，助馬體會5：2湊成大捷。皇馬今季首遇考驗便迎來恥辱大敗，沙比阿朗素以剛傷癒、狀態明顯不足的比寧咸正選上陣，決定遭不少西班牙傳媒和球評人批評。賽後阿朗素稱，「我們踢了場差勁的比賽，開始得不好，我們整體表現亦不理想，有球和無球在腳都踢不出應有水平。」

他樂觀地補充，「球隊仍在建立當中，而這是我們首場敗仗。一切尚未完結，我們需要為未來從中學習。我們感到受傷，因為這是場應得的敗仗。我們表現失準，落敗是痛苦的。」

西甲︱比寧咸缺乏狀態，正選上陣無甚建樹。（路透社）

皇馬輸波續排西甲榜首 巴塞今晚有機會超越

對於為何派比寧咸正選上陣，阿朗素僅稱，「我們需要每一個人，我們的訓練情況理想」，他接着仔細說明球隊在爭球和搶截表現不佳，未正面再談及比寧咸的狀況。

西班牙傳媒的批評大概是受到打吡大戰的情緒主導使然，畢竟即使今仗敗陣，皇馬依然以7戰18分位列榜首。巴塞隆拿今晚才鬥皇家蘇斯達，若能全取3分，巴塞便可以19分升上榜首。