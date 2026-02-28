拳擊｜曹星如3回合技術性擊倒菲國「眼鏡蛇」　放眼IBF世界冠軍

香港拳手曹星如（Rex Tso）今日於菲律賓馬尼拉出戰菲律賓拳手「眼鏡蛇」Genisis Libranza，以凌厲攻勢於第三回合技術性擊倒（TKO）對手，勇奪IBF泛太平洋雛量級冠軍金腰帶。此役過後，Rex成功集齊「四大組織」區域冠軍頭銜，向IBF世界冠軍寶座再邁進一步。



香港拳手曹星如（Rex Tso）用三回合就技術性擊倒（TKO）菲律賓拳手「眼鏡蛇」Genisis Libranza。（公關提供）

曹星如勝出賽事後，職業戰績累積至24勝0負1和、15次KO。去年重返職業拳壇的Rex感謝親臨現場及透過直播支持的香港朋友，並表示這條金腰帶意義重大：「我下一個目標，就是挑戰IBF世界冠軍！」他亦向全球支持者致謝：「好多謝大家，即使我中間停咗一段時間，再重返拳壇，大家依然咁支持我，真係非常感激。」

今場原定十回合賽事，最終於第三回合結束。Rex表示：「每次比賽我都盡量把握每個機會。當我見到有有效攻勢嘅空間，就會果斷追擊。我唔會刻意將KO放喺首要目標，只係希望把握場上每一次出現嘅機會。當然自己仲有好多需要改善嘅地方，頭先一度心急進攻，反而中咗幾下重拳。未來將面對更多高水平對手，我會提醒自己喺實戰中修正呢啲細節。」

談及早前與印度拳手Sagar Chouhan賽和、令爭取世界排名進程稍作延長，Rex表示：「一次小小嘅停頓唔會阻止我追逐目標，反而令我今次備戰更加專注。無論體能分配定拳擊技巧，我都覺得比之前控制得更好，所以更加有信心向目標進發。」

他亦透露，在最後一星期實戰期間曾患上感冒，但仍完成六個回合實戰；惟在減磅初段一度因病情出現停滯，因此決定先專心休養，再重新調整減磅節奏，以最佳狀態應戰。

Rex的拳擊經理人Lennon Tsoi表示，將繼續為他積極安排高水平賽事，並期望下一場可挑戰年僅23歲、現時世界排名第5的墨西哥拳手Jose Salas Reyes（17勝），為衝擊世界冠軍鋪路。