澳洲政府向伊朗女足成員發人道簽證　曾拒唱國歌回國恐遭清算

身在澳洲出戰女子足球亞洲盃的一班伊朗女將，由於首仗對韓國沒有唱國歌，而遭評為「叛國」。當伊朗分組賽3戰全敗出局，外界擔憂她們回國後會被秋後算帳，澳洲政府周二向其中5個尋求政治庇護的球員提供人道簽證。



澳洲內政部長伯克（Tony Burke）與5個獲得人道簽證的伊朗女足球員合照。（路透社）

伊朗女足成員若回國恐遭秋後算帳 澳洲政府私下伸援手

澳洲外交部長艾巴尼斯（Anthony Albanese）周二在記者會上稱，「澳洲人為這些勇敢的女性動容。他們在這裏會安全，應該可以有家的感覺。」一日前，當地警方協助這班球員離開伊朗政府管理人的控制。

美國總統特朗普在社交媒體讚揚艾巴尼斯准許伊朗女足成員留在澳洲的決定，又指出假如澳洲沒有這樣做，美國亦已準備接收她們。澳洲官員確認，獲人道簽證的5個伊朗女足成員分別為：阿利沙(Zahra Sarbali Alishah）、咸武迪（Mona Hamoudi）、甘巴利（Zahra Ghanbari）、帕辛迪迪（Fatemeh Pasandideh）及拿美辛利沙迪（Atefeh Ramezanizadeh）。她們目前受當地警方保護，逗留在一個未公開的地點。

女子亞洲盃︱伊朗女足負菲律賓，3戰全敗出局。（Getty Images）

向全隊提供援助 目前5球員獲發人道簽證

艾巴尼斯更指出，澳洲政府願意向目前身在當地的餘下伊朗女足成員提供援助，大前題是要她們接受。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）在社交媒體X分享他與5個獲得人道簽證的伊朗女足球員合照。

伯克指出，澳洲政府已連日私下與球員傾談，惟明白要她們離開伊朗是個困難決定，「就算我們繼續為（伊朗女足）餘下成員提供人道簽證，實際上最終隊中不是每個成員都會接受澳洲提供的機會。」

女子亞洲盃︱伊朗女足連續兩場開口高唱國歌。（Getty Images）

特朗普不知情曾大罵 得知真相後改口讚澳洲做得好

特朗普早前未知澳洲政府已私下向伊朗女足成員伸出援手，曾在社交媒體發文怪責對方容許伊朗女足成員回國，是個「差勁的人道失誤」（a terrible humanitarian mistake），聲稱她們一旦被迫回伊朗「很可能會被殺」，又指出，「如果你們不收留，美國會帶走她們。」

稍後他再發新帖文，表現已跟艾巴尼斯傾談，改口讚揚澳洲政府「在這個相當敏感的處境，工作做得非常好。」

女子亞洲盃︱隨伊朗女足出局，一眾成員的狀況引起各界關注。（Getty Images）

伊朗女足膺當地女權先鋒 4年前亞洲盃首亮相國際大賽

伊朗女足早在1971年已曾跟意大利踢首場國際賽，可是女子足球隊自1979年伊朗革命後被廢，直至2005年才重新組建，同年9月與敘利亞合演首場國際足協（FIFA）認可的國際賽。就算缺乏資源和經費，她們仍能夠在外圍賽中突圍出戰2022年女子亞洲盃，是伊朗女足史上首度亮相國際大型賽事決賽周。

因此就算最終在分組賽大敗予中國和中華台北，未能晉級8強，對這個女權受到嚴重打壓的國度，能出戰亞洲盃已是重大勝利，亦令伊朗女足一眾成員榮膺國家英雄。

女子亞洲盃︱伊朗球迷帶着昔日的舊國旗，入場支持國家女足。（Getty Images）

今屆首仗對韓國拒唱國歌遭罵「叛國」 之後兩仗齊聲高唱

4年過去，她們今屆再度亮相亞洲盃決賽周，國家卻陷入戰火。不過她們堅持作戰下去，就算連場吃下敗仗，所展示的勇氣再次為世人所尊敬。

伊朗是今屆女子亞洲盃唯一入圍決賽周的中東球隊，然而首仗對韓國前一眾成員拒唱國歌，遭伊朗國營電視台節目主持沙巴斯（Mohammad Reza Shahbazi）批評為「奇恥大辱」，他更指出：「戰時叛國者必須受到更嚴厲對待……就如我們的女子足球隊不唱國歌這件事。」

沙巴斯這段批評伊朗女足「叛國」的影片，在網上廣為流傳。不知是否受到國內的壓力，伊朗女足在亞洲盃分組賽第二場對澳洲及今仗對菲律賓的賽前國歌環節，均有別於首仗對韓國時的全程肅立，改為跟隨國歌而唱，並同時做出敬禮動作。

周日對菲律賓一仗，大量伊朗球迷帶上1979年伊朗革命前使用的伊朗巴勒維王朝舊國旗，力撐國家隊。目前伊朗陷入戰火，未知一班女足職球員如何及何時能夠回國，而一旦能夠回國，亦不知是否被拘捕，幸好如今澳洲政府率先向她們伸出援手。伯克表示，獲人道簽證的球員表明，「她們不是政治活躍份子，只是渴求安全的運動員。」

4年一度的女子足球亞洲盃，今屆由澳洲主辦，共有12支球隊參賽，主隊澳洲以外，還有中國、日本、韓國、朝鮮、印度、孟加拉、中華台北、菲律賓、越南、烏茲別克及伊朗。12隊分成3個小組作賽，伊朗被編入A組，與澳洲、韓國及菲律賓同組。

伊朗女足3月2日首場分組賽對韓國，一班女將奏國歌時全程肅立，沒有任何一人跟隨而唱，而所有球員以及主教練查法利（Marziyeh Jafari）均拒絕評論當地最高精神領袖哈梅內伊遭美國及以色列聯軍殺死一事。伊朗女足今屆賽事首仗0：3負韓國，次仗0：4不敵東道主澳洲，周日再以0：2敗在菲律賓腳下，分組賽3戰全負出局。