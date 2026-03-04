英超速評︱利物浦負榜尾狼隊　今季第5度補時遭絕殺史諾難辭其咎

英超周中賽事，近期回勇的狼隊再有代表作，主場2：1擊敗應屆盟主利物浦，繼周六擊敗阿士東維拉後，取得兩連勝。利物浦不止吃下今季英超第9場敗仗，也是第5度遭對手在聯賽補時絕殺，主帥史諾賽後以一句「一樣的老故事」（same old story）卸責，可是連利物浦《迴聲報》（Liverpool Echo）也發文質疑的時候，足見這位今季受盡批評的教練實在難辭其咎。



沙拿一度為利物浦扳平，狼隊補時攻入絕殺球後一臉無奈。（路透社）

利物浦負榜尾狼隊 史諾：「一樣的老故事」

史諾日前揚言，大部分的英超比賽不再賞心悅目，吊詭的是，他這句話偏偏正是大部分不滿他今季領軍方式批評者，給予他的評價。是的，上屆贏得冠軍的利物浦，今季陣容「去高普化」後，失去往日的激情與拚勁，比賽很多時流於過份保守甚至悶蛋。

作客榜尾的狼隊，如常排出星級陣容，遲遲未能入球，78分鐘狼隊先開紀錄，沙拿83分鐘扳平打破入球荒，阻止不了狼隊補時4分鐘一記改變方向的入球，以1：2敗陣。賽後史諾那句：「我如何總結今場比賽？一樣的老故事（Same old story）」，聽來實在諷刺，今場已是利物浦今季第5度在補時失球下敗陣，亦是聯賽第9場敗仗，球季尚有9場才結束，而上季他們踢畢38輪只輸4場。

利物浦主帥史諾。（路透社）

今季第5度遭補時絕殺 利物浦失去熱血與態度

史諾賽後解釋，「整個球季我的期望一直在調整，因為我期望球隊表現更好……」他接着開始推說，「今次不是我們首次在護級球隊身上失分……但我們不是首支在這裏失分的球隊，上周是維拉，之前一個星期有阿仙奴……」

對於不是今天才開始看足球的球迷、球評人而言，史諾的說法實在無法令人信服。須知道，利物浦傳統上才是那支永不放棄、不時在比賽末段攻入絕殺球的球隊，更不用說高普年代屢次創造反勝奇跡那支鐵血紅軍。利物浦今季在史諾麾下的轉變，連最忠實的利物浦迷也難以吞下，今場敗仗之後，向來會為紅軍主帥護航的利物浦《迴聲報》，也忍不住以《Arne Slot should know brutal truth after most embarrassing defeat of Liverpool's season》（史諾在利物浦今季最尷尬敗仗過後，應該知道的殘酷真相）為標題，發文質疑：「即使主導控球，利物浦就是沒有顯示足夠野心去進攻，直到為時已晚。」

前紅軍翼鋒斥：「這不是利物浦」

曾效力利物浦的賓納（Jermaine Pennant），在社交平台X的帖文相信說出不少利迷的心聲：「我知道史諾不在球場內，但他們踢的是他的戰術，他的風格，他的指示……你的對手只是狼隊，不是阿仙奴，不是曼城。在前場試一次迫搶嘗試取得控球吧，對不起這不是利物浦，這真的不是。」

他之後的另一帖文，同樣可圈可點，「Rio（Rio Ngumoha／恩古莫亞）周五必須正選上陣，他後備上陣的貢獻再次較加普全場更多。大家都知道恩古莫亞為何貢獻更大，因為他會殺落底線，他會殺入禁區，他令對手難以預測。當每個利物浦球迷都這麼想，為什麼史諾不告訴他（加普）？」

加普表現無論幾差，都是史諾的必然正選。（路透社）

史諾單是兩大罪狀已難辭其咎

史諾對利物浦帶來的破壞，今季已是罄竹難書，賓納的帖文正好說中兩大最明顯的罪名——面對弱旅戰術過份保守，以及死攬表現平庸的荷蘭同鄉加普，無視後備席上的恩古莫亞。

足球世界，贏輸本是平常，問題是，史諾領軍下的利物浦，今季失去球隊一直引以為傲的打不死精神與態度。一支昔日常在比賽末段創奇跡的球隊，今季竟淪為補時失球最多一隊。有誰能料到，史諾上季甫上任便驚喜奪得英超儲下的根基與資本，會由他本人在新一季花光花盡？利物浦負狼隊全失3分，上場大勝韋斯咸的喜悅一掃而空，能否保住歐聯資格再成疑問。那怕愛華士為首的管理層在轉會市場實在幫倒忙，史諾假如最終季尾無得留低，也只能怪自己。