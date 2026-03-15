F1中國站︱19歲安東尼利封王平治再「包Q」　麥拿侖災難延續

平治車手安東尼利（Andrea Kimi Antonelli）繼昨日以19歲之齡，成為F1（一級方程式）歷來最年輕勝出排位賽的車手，今日排頭位出戰中國站賽事亦順利封王，生涯首次贏得分站冠軍，新賽季即與隊友羅素連續兩站包辦頭兩名。

平治車隊在新賽季狀態無敵，兩部法拉利再次緊隨其後，不過與平治採用相同引擎硬件的麥拿侖，卻彷彿沒有「說明書」，今站兩架戰車均無法起步。



F1 中國站︱19歲安東尼利封王，平治車隊再「包Q」。（路透社）

平治新賽季連續兩站包辦冠亞 19歲安東尼利首封王

今年才第二年參與F1賽事的意大利年輕小將安東尼利，上季在咸美頓離開平治後，夥拍佐治羅素（George Russell）出戰。今季在F1大改例下，平治戰車再次適應得最快，今季首站在澳洲包辦頭兩名，羅素封王，安東尼利得第二。來到上海站，羅素的戰車在排位賽Q3時一度出現問題，安東尼利勝出排頭位出賽，羅素排第2位出戰。

安東尼利終在有驚無險下力壓隊友羅素，F1生涯首次贏得分站冠軍，賽後激動落淚，「非常感謝我的車隊，他們幫助我達成夢想。」他是20年來首位贏得分站的意大利車手，亦是繼韋斯達賓之後，歷來第二最年輕的F1分站冠軍。

平治繼澳洲站之後，來到上海在中國站同樣包辦前兩名，安東尼利豪言：「這只是個開始，我們會繼續努力。」 他大讚拍檔羅素實力強大，要出盡九牛二虎之力才能勝過對方，又表示與羅素並肩作戰獲益良多，「我總是專注在每一場比賽，到季尾我們再看看成績如何。」

法拉利再次得第三、四位 咸美頓加入躍馬後首次上頒獎台

唯一有力跟平治一戰的，是兩部法拉利。咸美頓曾說過，平治在速度上稍佔優勢，今站他嘗試為對手帶來威脅，表現相當出色下，終獲第三名，是他2025年轉投法拉利之後，首次踏上頒獎台，意義非凡。陸克萊駕着另一部法拉利第四名衝線。

賽後受訪，41歲的咸美頓看到年紀細超過一半的安東尼利哭成淚人，立即發揮大哥哥本色，「老友記，我為你感到非常、非常開心」。咸美頓昔日為平治征戰多年，安東尼利則自2018年加入平治梯隊，咸美頓見證對方成長，多次對安東尼利讚賞有加。

F1中國站︱麥拿侖兩部戰車開賽前返入車房，終無法起步出賽。（路透社）

麥拿侖同用平治引擎 兩戰車均未起步

麥拿侖車隊繼續與平治採用相同引擎，去年諾里斯（Lando Norris）贏得車手總冠軍，皮亞斯特利（Oscar Piastri）得季軍，可是今個賽季兩個分站都是災難。澳洲站主場出戰的皮亞斯特利，在正賽開賽前的暖胎圈（Formation Lap）炒車，未能起步，諾里斯則獲得第五名。

想不到麥拿侖在中國站同樣不幸，今站兩部戰車均無法起步。皮亞斯特利和諾里斯原本分別排第五、六位出賽，開賽前麥拿侖發現諾里斯的戰車有問題，返回車房搶修，之後皮亞斯特利的座駕亦從要從賽道起跑區推回車房。技師移走諾里斯戰車的底板，到開賽前仍未完成，最終今站起步時留下第五、六位的兩個空格。

開賽後不久，皮亞斯特利受訪時稱，他的戰車「動力組件的電力出現問題」，相信隊友諾里斯的賽車亦一樣，「但不是一樣的電力問題」。諾里斯F1生涯首次戰車無法起步，而皮亞斯特利今季更是連續兩站未能出賽。

F1中國站︱麥拿侖車手皮亞斯特利（左）與諾里斯。（路透社）

麥拿侖為何無法適應平治引擎？

麥拿侖與平治採用相同引擎，既然諾里斯上季能夠封王，為何今季的效果相差這麼遠，今站甚至去到無法起步的境地？由於今季F1大改例，引擎方面亦進化成極為複雜的結構，需要時間去重新掌握。早前有報道指，平治雖然為麥拿侖提供相同引擎，但卻將關鍵的「能量管理策略」（energy management strategies）扣起，沒有跟對方分享，估計單是這方面的知識差距，已令兩車隊相差0.7至0.8秒。

平治車隊在季前花大量時間，非常努力去適應新引擎，加上軟件上的絕對優勢，因此麥拿侖就算用上同一引擎，仍無法追近成績。上站在澳洲排位賽之後，麥拿侖車隊總監史迪拿（Andrea Stella）便承認，「平治車隊正在使用他們不知道的能量管理策略」。

他在上海再次受訪時進一步解釋，「那是一部非常複雜的動力組件，而當你是一支顧客車隊（要向其他車隊購入引擎），便必須從中學習，這是很自然的事……當產品相對簡單，差距不會太大，可是今次的新引擎非常複雜，印象中是我在F1歷年來從未見過的，所以便需要一個學習過程。」他不諱言，團隊目前尚在摸索階段。

四屆冠軍韋斯達賓在中國站亦不順利，比賽期間由8位跌至13位，之後因戰車問題戰至第46圈被迫退賽。平治以這招出奇制勝，輕鬆阻礙其中一隊最強對手，而紅牛和「韋少」亦持續陷入掙扎，難怪賽車相關媒體開季前已幾乎一致推斷，今季F1冠軍必成平治的「囊中物」。