F1︱韋斯達賓再次怒轟新賽制　變成Mario Kart終會摧毀賽車運動

F1大改例後的新賽季，各支車隊猶如砍掉重練，實力強弱再次大執位。平治一如坊間季前所料，實力遠勝一眾對手，開季連續兩站包辦冠、亞軍，甚至有評論認定，「今季已經提早玩完」。

上季車手總冠軍諾里斯與隊友皮亞斯特利，今站在上海戰車均無法起步，四屆冠軍韋斯達賓亦未能完賽，「韋少」賽後大罵F1賽會把賽事變成「瑪利歐賽車」（Mario Kart），聲言今季的改變勢將扼殺這項頂級賽車比賽。



F1中國站︱韋斯達賓在最後10圈退賽。（路透社）

韋斯達賓不滿F1今季變Mario Kart 把賽車運動變作笑話

紅牛主將韋斯達賓（Max Verstappen）早在2023年已經對F1大改制抱懷疑態度，踏入新賽季，他屢次表達不滿，今日在中國站過後，他更將滿腔牢騷狠狠發洩出來，「真是很糟糕，如果有人喜歡它（今季的F1），那些人真是完全不懂賽車是什麼。」

他炮轟，「根本完全不好玩，這是瑪利歐賽車（Mario Kart），不是賽車比賽。按個鍵去爬頭，然後當你的戰車無電，便輪到對手按鍵再次超越你。對我來說，這只是個笑話。」韋斯達賓對賽會為增添賽事刺激性，引入為爬頭而設的「加速掣」（boost button），以及由車手去控制戰車的電池電量感到忿忿不平。

F1新賽季，平治兩車手羅素、安東尼利連續兩站包辦冠、亞軍。（路透社）

3年前「預言」成真 「大部分車手也不喜歡」

3年前韋斯達賓已曾在一個記者會上，公開向F1高層發出2026賽季大改例的警告。隨着新賽季展開，他當日預言逐一應驗，當年他的言論近日再次在社交媒體廣泛流傳。今日在中國站後，韋斯達賓再次提到，「這個情況很久之前已可預見，所以我不知道還需要（跟F1管理層）討論什麼。他們在2023年已應聆聽，希望這是一個教訓，日後不會再發生。」

「如果你跟大部分車手談起，這不會是他們喜歡的，真正的F1車迷我相信也不會喜歡。」他續稱，新例改動帶有「政治性」，「部分人現在感到有利，他們想好好利用它，我是明白的。與此同時，它對運動本身並不好，希望它可以盡快消失。」

F1中國站︱韋斯達賓再次表達新賽制的不滿。（路透社）

炮轟新賽制有「根本缺陷」 最終會摧毀賽車運動

今季F1在大改例下，平治暫時是最大贏家，這支德國車隊再一次趁改例獲得甜頭，新賽季至今兩個分站，羅素和安東尼利各得一冠一亞。唯一較接近的是連續兩站分獲第三、四名的法拉利，但韋斯達賓點出，「只得安東尼利或羅素能夠勝出，不是嗎？那根本不是有得爭，他們（平治兩車手）遠遠超前場上所有人。」

「法拉利只是有時靠起步較好而壓得較前，然後（平治）在數圈之後便處理好。正如我所說，那根賽車比賽是完全無關的。」韋斯達賓開季首站在澳洲克服以「包尾」第20位出賽的不利條件，以第六位完賽。今站來到中國，排第八位出賽，一度跌至第12位，再爬升回第六位，卻在比賽只餘最後10圈時因機件故障退賽。

「韋少」強調，絕非因為個人成績不理想，才會說出這番話，他揚言：「就算我勝出比賽，也會這樣說，因為我關心賽車這個產品。」他解釋，「我不是因為成績排名而不高興，而是它（新賽制）在根本上有缺陷。」

韋斯達賓稱，希望增加賽事爬頭次數以及由此而來的潛在F1車迷增長，不會是賽會考慮作出新改動的唯一因素，「我不希望他們會這樣去想，真是很痛苦，這樣最終只會摧毀這個運動。」