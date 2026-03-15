伊朗戰爭︱F1宣布取消今季巴林、沙特兩分站　季尾中東兩站暫保留

剛展開的F1 2026新賽季，受伊朗戰爭影響，賽會宣布取消原定今年4月分別在巴林及沙特阿拉伯的兩個分站，令今個賽季縮減至22個分站，而季尾在卡塔爾和阿聯酋的分站則暫未提及。



F1宣布取消今季巴林、沙特兩分站。（資料圖片/Getty Images）

F1取消巴林、沙特兩分站 今季餘下22分站

美國及以色列與伊朗開戰，中東局勢持續緊張，F1表示，在謹慎考慮下認為此時在區內舉行賽事並不安全，因此決定取消4月的巴林站及沙特阿拉伯站。巴林站原定在今年4月10至12日期間上演，沙特站則是在緊接之後的一星期舉行。

取消的兩個分站，不會改期或由其他地點取代，因此今個F1賽季會由原定的24個分站，縮減至22個分站，亦令3月尾的日本站之後，與5月初的美國邁阿密站之間有個長達5星期的空檔。

F1會長及行政總裁杜文尼卡利（Stefano Domenicali）。（路透社）

季尾尚有中東兩分站 目前暫未取消

F1會長及行政總裁杜文尼卡利（Stefano Domenicali）稱，「雖然這是個困難決定，但考慮到中東的目前情況，不幸地亦是個正確的決定。」取消這兩個分站，對F1商業收入影響不小，因為巴林和沙特是其中兩個付出最高費用的F1主辦國家，估計今次決定會減少1億英鎊以上商業收入。

不過假如伊朗戰爭持續，F1賽季可能或進一步受到影響，因為除了巴林及沙特之外，還有另外兩個分站亦是在中東區內舉行。卡塔爾和阿聯酋是今季F1的最後兩個分站，前者在今年11月27至29日舉行，阿聯酋站則是12月4至6日。

F1宣布取消巴林及沙特站的時候，未有提及8個月後的卡塔爾及阿聯酋站，相信是希望留待之後觀察戰事狀況再作決定，而且那兩個分站剛好是今季最後兩站，是否保留應不會影響到其他分站的物流及各項準備。不過如果同樣取消，今季F1便只得20個分站。