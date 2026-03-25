亞洲盃外圍賽｜馬來西亞出違規球員兩仗判輸　下周戰越南添火藥味

因為違規讓不符合資格的7名無血緣球員上陣，亞洲足協上周二（17日）推翻了馬來西亞在兩場亞洲盃外圍賽的贏波賽果，改判為0：3落敗。意味大馬晉級明年亞洲盃的希望破滅，越南鎖定出線資格。



去年9月，國際足協就馬來西亞在2025年6月以4：0戰勝越南的外圍賽中，使用無資格球員一事展開調查。這場勝利以及去年3月馬國以2：0戰勝尼泊爾的比賽，如今都被推翻。馬來西亞在兩場比賽中都使用了不符合資格的球員。

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這意味原本5戰全勝的馬來西亞，如今成績為3勝2敗得9分，在F組落後5戰全勝的越南6分。在比賽只剩最後一輪的情況下，馬來西亞肯定無法反超前越南，亦代表大馬在下周二（31日）作客越南的最後交鋒，已經淪為例行公事。但考慮到兩國足球這段時間的糾葛，這場比賽依然可能是一場火藥味十足的較量。

國際足協調查認定，這些涉事球員的入籍是通過「偽造文件」獲得，而且他們均無馬來西亞血緣或祖籍。他們分別是來自阿根廷的Facundo Garces、Rodrigo Holgado、Imanol Machuca、來自西班牙的Gabriel Arrocha和Jon Irazabal、巴西的Joao Figueiredo，以及荷蘭的Hector Hevel。

國際足協對這7名球員處以禁賽一年的懲罰，並對馬來西亞足總罰款35萬瑞士法郎（近374萬港元）。

馬足總與球員隨後向瑞士的國際體育仲裁法庭上訴，但並不成功。體育仲裁庭只略微調整了對7名球員的處罰，他們可以恢復球隊的訓練，並參與足球相關活動，但從去年9月回溯計算的一年官方比賽禁賽期仍然有效。

亞洲足協以這些判決為基礎，除了判罰兩場比賽成績無效，也向馬國足總罰款5萬美金（約39萬港元），必須在30天內繳清。

馬國足總指出已經收到裁決結果，他們將致函亞洲足協紀律和道德委員會了解判罰原因，再採取下一步行動。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】