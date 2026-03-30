足球｜法國隊3：1輕取哥倫比亞　世界盃前熱身賽2連勝

新科歐洲盃冠軍西班牙和新科美洲盃冠軍阿根廷的歐美盃已經因故取消，歐美盃級別的國際足球熱身賽近期卻連續上演。香港時間3月30日凌晨，在美國馬里蘭州的聯邦快遞球場內，前歐洲國家聯賽冠軍法國以3：1輕取2024美洲盃亞軍哥倫比亞。在3月27日的美國系列熱身賽中，法國以2：1擊敗2019美洲盃冠軍巴西。



法國陣容豪華，與戰勝巴西時的首發陣容相比，主帥迪甘斯（Didier Deschamps）進行了11人大輪換，這是法國球星所在球會最願意看到的輪換幅度。

法國隊本場先發陣容較上場與巴西熱身賽相比，主帥迪甘斯進行了11人大輪換。（Getty images）

法國上一場的前場正選四人是麥巴比（Kylian Mbappe）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、米高奧利斯（Michael Olise）、艾基迪基（Hugo Ekitike）；今場前場正選四人組是馬古斯杜林（Marcus Thuram）、迪斯亞杜伊（Desire Doue）、卓基（Rayan Cherki）、艾利奧捷（Maghnes Akliouche）。

上賽季歐聯決賽最佳球員迪斯亞杜伊梅開二度，馬古斯杜林攻入一球。儘管兩支球隊的射門次數和射正次數基本相同，但法國展現出明顯比哥倫比亞更強的把握得分機會能力。

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麥巴比和奧士文尼迪比利今仗一起擔任「啦啦隊」，在場邊談笑風生。球迷還為奧士文尼迪比利設計了調侃麥巴比的台詞：

還好皇馬只是檢查錯膝蓋了，不是把你忘在核磁共振機裏面。

儘管麥巴比身價更高，但奧士文尼迪比利是新科金球獎和世界足球先生雙料得主，在迪甘斯心目中，現在的奧士文尼迪比利是比麥巴比更大牌的球員。從法國球星本場替補出場的次序，大概可以看出在隊內的身份地位。

第63分鐘，艾基迪基和高路梅安尼（Randal Kolo Muani）替補出場，換下迪斯亞杜伊和艾利奧捷。第78分鐘，麥巴比和米高奧利斯替補出場，換下馬古斯杜林和卓基。米高奧利斯錯過和拜仁慕尼黑隊友路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）較量的機會，路爾斯迪亞斯已在第63分鐘被換下。

法國隊內最大牌的奧士文尼迪比利可以一直不出場，迪甘斯認為他是最無需考察的。

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