世界盃2026｜美加墨聯辦隱憂多　開賽倒數近兩月　4大難題仍待解

從與國際局勢息息相關的伊朗是否參加世界盃及美國的移民執法工作，到美國內部本土保安資金的拖延，這屆首次由三國聯辦、歷來規模最大的世界盃還有重重問題待解決。



2026年世界盃足球賽還有兩個多月就要開幕，在本港時間周三（4月1日）凌晨至早上的6場歐洲區及跨洲附加賽決賽結束後，48個國家的參賽名單就會塵埃落定。

12支球隊通過附加賽爭6個世界盃決賽周名額。（FIFA官網）

本屆世界盃由美國、加拿大和墨西哥聯辦，將在香港時間凌晨6月12日於墨西哥打響揭幕戰。104場比賽中，美國舉辦78場，加拿大和墨西哥各辦13場。這是第一次世界盃有多達48隊參賽，規模最大之餘，賽前的不確定性也不少，特別是美國作為主要東道主，和國際足協在世界盃前要解決的問題還不少。

一、伊朗還踢不踢世界盃？

美國和以色列對伊朗發動聯合空襲，導致中東局勢緊張。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不願保證伊朗團隊的安全，伊朗也發誓不到美國踢世界盃，並要求國際足協將他們原本在美國的三場小組賽改到墨西哥比賽。

世界盃抽籤儀式上，國際足協主席恩芬天奴給特朗普頒發國際足協和平獎，但美國的軍事行動令伊朗拒絕到美國踢世界盃。（Getty images）

雖然墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）對承辦伊朗的比賽表示開放態度，但國際足協可能不太願意在門票已經發售，且全球轉播和贊助協議均已敲定的情況下，為了伊朗在商業和後勤上做出巨大改變，並開創收到請求就更換比賽地的先例。

即使小組賽最後真的在墨西哥舉行，但如果伊朗最後出線，淘汰賽在哪踢也會是個大問題。最糟糕的情況就是，伊朗和美國在各自小組以小組第二出線，那麼按照原定賽程，兩國將直接在達拉斯舉行的32強淘汰賽中相遇，會讓國際足協更頭痛。

在國家大事高於一切的前提，且國際足協恐怕很難順從伊朗要求的情況下，目前感覺更可能的走向，是伊朗最後會放棄參加世界盃，由另一支亞洲球隊替補。加拿大溫哥華將在4月30日召開國際足協大會，屆時伊朗是否參賽，可能就有答案。

二、6.25億美元保安資金延發或拖慢部署

除了外部衝突，美國本土的政治僵局也可能耽誤重大的保安事宜。去年7月簽署的法案中，包含一筆高達6.25億美元（約49億港元）、專門撥給11個美國世界盃主辦城市的聯邦緊急事務管理局（FEMA）保安資金。然而，因國會兩黨在移民執法策略上的激烈分歧，這筆巨資被足足拖延數月。

這筆資金是地方政府用來支付警察加班費、背景調查、強化網絡安全，以及購置關鍵保安設備的救命錢。儘管在延遲許久後，FEMA終於在3月18日發放這筆錢，但情報系統與保安專家警告，這幾個月的延誤已經嚴重壓縮技術和裝備的採購周期，未來的保安部署進程與效率面臨極大考驗。

在錢還沒到手的那段日子裏，美國不少主辦城市都因籌辦壓力公開「要錢」。堪薩斯城警方警告保安籌備已觸及「最後期限」；邁阿密主辦委員會曾給出最後期限，否則將取消可容納數十萬人的球迷嘉年華；馬薩諸塞州霍士堡甚至一度威脅如果拿不到錢，將拒絕為當地吉列體育場的七場世界盃比賽發放許可。

三、移民執法引憂慮 簽證政策有遺憾

在保安部署面臨時間壓力的同時，特朗普政府的強硬移民政策在世界盃期間會如何執行也成為一大焦點。今年年初美國移民與海關執法局（ICE）在明尼阿波利斯市展開的移民執法行動導致兩起公民中槍身亡事件，引起全國示威浪潮。

ICE代理局長萊昂斯（Todd Lyons）早前拒絕承諾ICE在賽事期間避開球場和球迷區，而稱ICE將是世界盃保安的「關鍵組成部分」。此外，ICE也曾在機場扣留小部分遊客，本周他們再次被部署到美國各地機場，協助常規機場保安任務，還可逮捕任何懷疑非法進入美國的人。

有了前車之鑑，ICE在世界盃期間的角色也引發外界憂慮。美國民主黨眾議員Nellie Pou上周就提出《拯救世界盃法案》，要求明文禁止ICE在距離比賽場地或球迷嘉年華一英里範圍內進行執法搜捕，讓球迷可以安心看球。

ICE在世界盃期間的角色引發外界憂慮。（Getty images）

另外，加拿大多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）上周也正式向市議會提出動議，要求市政府及加國聯邦層級全面拒絕ICE在多倫多參與任何保安行動，也不提供任何支持，因為她認為ICE的存在只會「製造恐懼」。ICE在多倫多有個辦公室，如果要在加拿大展開調查或執法工作，必須事先得到加國批准，但隨着動議通過，將在多倫多杜絕這種情況發生。

雖然世界盃本該是普天同慶的盛典，但特朗普政府也不是歡迎所有人。美國去年對全球多個國家實施旅遊禁令，受影響的已晉級國家除了伊朗，還有海地、塞內加爾和科特迪瓦。雖然參賽的運動團隊可以獲得豁免，但這些國家的普通球迷幾乎無法獲得簽證赴美觀賽，成為遺憾。

四、二線比賽門票乏人問津

去年美國舉辦擴軍版的世冠盃，48場小組賽中出現超過100萬個空座位，一些非歐美頂尖豪門的球隊比賽觀眾席空蕩蕩，最低的單場比賽觀眾人數，更是只有3412人。

今年的世界盃，雖然國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）此前豪言共有5.8億人次申請門票，且104場比賽門票「將全部售罄」，但很顯然，比賽的號召力並非每一場都一樣。

在國際足協主要門票購買階段最遲於2月初公布門票抽籤結果後，下一個開放購票的時間段將是4月1日的最後購買階段，但他們在2月底突然電郵之前買票失敗的球迷，向他們開放限時購買其中64場比賽門票的機會。

多數豪門的比賽不在這64場的名單內，球迷所看到的「又一次購票機會」更像是賣不出的門票，包括新西蘭、奧地利或沙特阿拉伯等隊的比賽，還有很大一部分的門票是一等和二等座位的高額門票。

世界盃門票價格也是反覆被提起的一個問題。（Getty images）

業內專家指出，高昂且不合理的定價策略直接導致二線比賽的需求斷層。即使是美國在洛杉磯對陣巴拉圭的第一場小組賽，由於一等座標價高達驚人的2735美元（約2.1萬港元），二等座也高達1940美元（約1.5萬港元），導致這個額外的購票窗口在開放幾天後依舊有大量昂貴高級門票，更別說是如烏拉圭對佛得角、約旦對阿爾及利亞等關注度略低的比賽了。

本屆世界盃的門票被稱為「史上最貴」，雖然採用動態定價，但顯然就一些比賽而言，價格還是令人卻步，就看最後一個銷售階段反響如何了。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】