劉美賢不聽話的藝術　將爸爸踢出團隊復出闖生涯高峰︱冬奧餘溫

美國花式溜冰選手劉美賢（Alysa Liu）成為冬季奧運2026最廣受談論的明星，她的生涯可分為兩段——前半段是從小出賽到2022年退役前，以及2024年復出至今，當中兩者最大分別，是她爸爸劉俊（Arthur Liu）的參與。

劉美賢曾提及，昔日比賽更似是「爸爸的夢想」，她復出的首要條件，就是要從團隊中踢走爸爸，由訓練日程、內容以至比賽服飾等一切大小細節，完全由她主導。結果如何，大家在今屆奧運都可見到，20歲的劉美賢，為世人上了一堂《不聽話的藝術》。



劉美賢。（路透社）

劉美賢16歲前溜冰生涯「是爸爸的事業，不是我的」

今屆冬奧舉行前一個月，美國長壽新聞節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）專題報道劉美賢的故事。13歲已成為全美冠軍，卻在16歲毅然退役，劉美賢談及前半段生涯猶如「工作」，她直言，「身為孩子，你根本不知道自己想要什麼」，於是乎，何時訓練，比賽穿什麼衫、用什麼音樂，甚至平時吃什麼均由教練安排。

她用上「責任」、「負擔」（burden）等字眼來形容當時狀況，直言她的前半段溜冰生涯「基本上是爸爸的事業，不是我的」。她爸爸劉俊受訪時，拒絕承認是位虎爸，Alysa訓練時，教練們大都不准他在場，劉俊搞笑地承認曾有一次偷看女兒練習的經歷，「我戴上太陽眼鏡，穿上一件連帽外套，從後門溜入冰場，坐上最後排」，並直言，「我不喜歡所看到的，站着20分鐘，什麼也不做。」那位教練之後當然被辭退了。

劉俊（Arthur Liu）大力支持女兒劉美賢（Alysa）參與花式溜冰運動，圖為昔日二人合照。（Alysa Liu Instagram）

虎爸治下教練不停被辭退 為女兒不惜花上百萬美元

劉美賢最初學溜冰，也是因為爸爸。劉俊的祖家在四川重慶，碩士畢業後在大學教英文，1989年天安門事件後離開中國，25歲的他接連攻讀MBA和法律學位，當上律師。每天上班途中都會經過一個溜冰場，讓他想起崇拜的關穎珊（Michelle Kwan），當時心想：「溜冰也許會適合活躍的大女兒吧？」

Alysa外向好動兼膽子大， 5歲開始溜冰，「她一開始已可在冰上行走自如，追着一起上堂的成人，嘗試跟他們傾談和做朋友。」弟妹之後跟着學，但只當成興趣。劉俊認為女兒很有天份，不惜花上50至100萬美元為她找最好的教練，陪她去世界各地比賽。可是當Alysa的教練，似乎就要有被辭退的準備，她長年合作的兩位夥伴，Phillip DiGuglielmo說他被辭退過3次，Massimo Scali笑稱「我只有一次」。

2022年16歲的劉美賢首次踏上世錦賽頒獎台，但她在1個月後突然宣布退役。（Getty Images）

16歲那年IG宣布退役 「我有很多想做的事」

2019年劉美賢剛升上成人組作賽，便在全美錦標賽長曲（Free Skate）決賽做出8次三周半跳，包括一次接連做出兩次三周半跳，是首位美國女子選手做到的創舉，並以13歲稚齡成為歷來最年輕的冠軍。Alysa一夜成名，被美國溜冰界寄予厚望，正所謂能力愈大，責任愈大，可是Alysa當年仍只是個尚未發育的小小女孩。

她憶述，自己過的「不是正常童年」，花上大量時間練習和比賽，2020年世紀疫情來襲，溜冰在內的公共場所悉數關閉，她反而感到鬆一口氣，後來冰場解封不情不願重返賽場，2022年2月北京冬奧得第六名，同年3月在世界錦標賽獲得季軍，初踏世錦賽頒獎台後僅一個月，突然在Instagram發文宣布退役，回想起當時的決定，她說：「當時我16歲，快要上大學，有很多想做的事」。

劉美賢復賽半年，便在去年世錦賽神奇封后。（路透社）

一場滑雪之旅重燃熱情 教練曾游說別復出

離開溜冰場，劉美賢終於可以享受一個年輕人應有生活，她到喜馬拉雅山行山，跟家人旅行，開始到加州大學洛杉磯分校（UCLA）上學，她形容：「我在享受最美好的人生」，她那時候完全沒有想念溜冰，「我把instagram帳戶刪除，不會看到溜冰的事情，亦從沒有人提起過，我連想起它的機會也沒有。」

直到之後一次跟朋友到太浩湖（Lake Tahoe）的滑雪之旅，改變一切——滑下雪山的快感，讓她發覺自己對動感的追求：「我熱愛運動，熱愛郁動，也愛音樂和舞蹈」，這四件事加起來，「不就是溜冰嗎？」Alysa致電前教練Phillip DiGuglielmo，跟他說「我想復出」，Phillip用上兩個半小時嘗試說服她別那麼做，以昔日大量選手復出賽場的失敗例子為證，例如：「他們年紀大了」，卻遭Alysa反駁：「我只得18歲」。

劉俊帶着女兒的海報，到米蘭支持劉美賢出戰奧運。（Getty Images）

復出首要條件：將爸爸踢出團隊 一切由她作主

不過Alysa表明，復出之後一切都由她作主，「比賽的音樂由我選擇，我要參與動作的創作過程，如果我覺得練習得太多，便會減少訓練量，若我認為練得不夠，就會增加訓練。」她還強調，「無人可以阻止我去吃或不去吃什麼」。她親自組軍，找Phillip DiGuglielmo再次當教練，Massimo Scali再次出任編舞師，而且團隊內再沒有爸爸劉俊的位置。

她安排好一切後，才告訴美國花式溜冰總會和爸爸。劉美賢說，爸爸當時真的很高興，「他是個偉大的爸爸，我只是不想他像之前那樣參與得那麼多。」劉俊接受《60分鐘時事雜誌》訪問時談到被女兒踢出團隊，笑稱感到「有一點點受傷」，同時自豪地說，女兒跟他一樣反叛，「她在很多方面都跟我相似，是個不愛束縛的人」。這個樂於接受女兒反對聲音的開明爸爸，由團隊核心退居觀眾席，喜孜孜地帶着印有女兒卡通版頭像的海報到場為Alysa打氣，無論扮演任何角色，都是劉美賢背後的強大後盾。

快樂的冰上公主 「不聽話」的女兒登上世界之巔

Alysa從16歲退役到18歲復出，教練Phillip DiGuglielmo見證愛徒由女孩長大成人，也看着她在生涯兩個不同階段的轉變，「很多年來她都是被送到冰場，聽着別人告訴她要做什麼，現在她來到的時候，都是整個團隊一起協作。」Phillip與編舞師Massimo Scali異同口聲說，一切由Alysa作主後，她絕對是個更優秀的溜冰選手。

Alysa生涯前半段是個聽話卻不開心的乖寶寶，復出後一切按她心意行事，表現更上層樓，與其說是脫胎換骨，更貼近現實的其實是她終於打破昔日困着她的牢籠破繭而出，將潛能與本領完全發揮。她本身就是個自由奔放、愛玩愛笑的女孩，長大後有自己一套想法，她對自我有很要求，根本就毋須別人推動。生在華人社會的我們，從小就被教導「要聽話」，劉美賢的例子正好宣告，適當的時候「不聽話」，或許更加重要。