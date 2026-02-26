三浦璃來木原龍一回應二人關係　一句話較直認情侶更震撼︱冬奧

冬季奧運2026曲終人散，然而日本花式溜冰組合三浦璃來與木原龍一的「璃來龍」（Rikuryu）組合熱度持續不散，幾乎所有人都好奇冰場內外均默契十足的他們，到底是否有較拍檔更親密的關係，一眾日本傳媒旁敲側擊甚至直接詢問，二人均避重就輕，沒有正面回應。

不過周三傍晚二人一起出席在日本舉行的記者會上，三浦璃來的一句回應，或許比直接回答「是或不是」情侶來得更甜蜜。



日本花式溜冰組合三浦璃來與木原龍一組成的「璃來龍」組合。（路透社）

既像兄妹又如情侶 「璃來龍」組合關係成熱話

三浦璃來與木原龍一贏得日本在冬季奧運歷來首面花式溜冰雙人賽金牌，二人淚之擁抱背後，埋藏着一段感人故事——7年前木原龍一在長年挫折中幾乎退役，絕望之際遇上17歲的三浦璃來，二人的溜冰風格一拍即合，改寫彼此生涯。

二人的經歷教人感動之餘，網民「考古」挖出大量這對年齡相差9年組合之間的日常相處影片，「璃來龍」每逢走在一起都在唇槍舌劍，打情罵俏的方式像情侶也像兄妹。璃來在冰場外的冒失和遴迍（論盡）例子多不勝數，龍一總是溫柔包容，食物以至營養補給品往往多預備一份，璃來忘記帶外套，一手搶過拍檔的羽絨褸便穿，龍一碎碎念的同時，亦一直忍讓璃來的小缺點。

三浦璃來與木原龍一的招牌動作。（路透社）

木原龍一：退役後我們想一起當雙人賽教練

頒獎禮後，二人離場時木原龍一為怕拍檔受傷，直接攔腰抱璃來出場，「木原運送」熱爆網絡，龍一對璃來的無盡溫柔，一再令他們受訪時被問到是否情侶的話題。「璃來龍」連受訪也充滿默契，關於是否情侶的問題一概避而不談，早前接受日本電視台訪問時，三浦璃來被問到是否感受到龍一的溫柔，她爽快回應「感受得到」，隨即舉例說明「連落樓梯也會像抓貓那樣」拎着她後頸以免她受傷，聽得眾人大笑過後，主持人亦不好意思追問下去。

回到日本出席日本記者俱樂部的記者會，33歲的木原龍一提到當教練的計劃，「不是立即去做，但我們想以團隊身份成為教練」，並談到目前日本花式溜冰界缺乏雙人賽專項教練的狀況，「假如我們能夠成為日本第一對雙人賽教練，我想我們能夠減少（未來組合所面對的）部分挑戰。」4年後會否再次出戰奧運，龍一回應：「老實說，我也不知道。」

三浦璃來誓與龍一共同進退，拍檔退役的時候她亦會跟隨。（路透社）

三浦璃來誓與龍一共同進退 「我絕對不會與另外一個人繼續」

二人的9歲差距，令所有人理所當然以為龍一退役的時候，璃來會另覓拍檔延續生涯，不過三浦璃來在記者會上投下震撼彈，宣告：「當木原退役，也是我退役的時候。我絕對不會與另外一個人繼續（溜冰生涯）」，同時表示：「我希望幫助木原的教練工作」。

璃來誓與龍一共同進退的內容本身已夠震撼，她語氣中的絕對與果斷，不知何故較世上任何甜言蜜語更窩心。

主持人尷尬問二人關係 「璃來龍」：「請大家自行想像」

記者會尾聲，主持人有點尷尬地說：「其實規劃這場記者會的時候我就受到各界的壓力，叫我一定要問這題……雖然很難問出口，我要問的是：我們可以從「璃來龍」裏看到很多種關係的影子，可以看到像兄妹的關係，也像是朋友的關係，也像夫妻相聲拍檔，請問正確答案是什麼呢？」

龍一正在猶豫，璃來率先說：「應該已經超越那些關係了吧？」接下來二人一唱一和——龍一形容二人是「戰友」，璃來補充：「我們兩個人待在一起已是理所當然的事情」，龍一接口稱：「也很常吵架」，璃來問拍檔：「像家人嗎？」龍一打圓場：「剩下的就交給大家自行想像吧」，璃來也攤開雙手笑說：「請大家自行想像。」

冬奧︱冬奧雙人賽頒獎禮，木原龍一將拍檔三浦璃來高高托上頒獎台。（Getty Images）

冬奧︱木原龍一在頒獎禮後，攔腰抱走拍檔三浦璃來。（Getty Images）

日本花式溜冰選手三浦璃來與木原龍一，決賽後哭着緊緊擁抱，成為今屆冬奧感人一幕。（路透社）

三浦璃來與木原龍一贏得冬奧雙人賽金牌。（路透社）

