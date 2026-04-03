乒乓世界盃｜孫穎莎4：2反勝蒯曼晉女單8強　報半月前一敗之仇

乒乓球澳門世界盃周四晚（2日）迎來首場國乒內戰，去年會師女單決賽的兩大主力這次在淘汰賽首輪便早早相逢，結果衛冕冠軍孫穎莎在大比分0：1、1：2兩度落後的情況下上演逆轉勝，最終4：2淘汰蒯曼晉級女單8強，拒絕在一個月時間內連續輸給對方。



孫穎莎、蒯曼分別是目前世界排名第1和第5的國乒主力，也是上屆世界盃的女單冠、亞軍得主，此外孫穎莎還拿到過2024年世界盃的單打金牌，外加兩屆世乒賽女單冠軍，無論成績還是排名都要遠強於現在的蒯曼。

衛冕冠軍孫穎莎最終4：2淘汰蒯曼晉級女單8強。（新華社）

孫穎莎VS蒯曼比賽數據及相關照片：

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不過半個月前蒯曼在WTT重慶冠軍賽上發揮神勇淘汰孫穎莎晉級，由此可見兩人之間的實力差距已經非常小，可惜這次世界盃淘汰賽首輪便相遇，註定只能留下一個。

比賽開始後，孫穎莎率先發力得分後出現失誤被追平，蒯曼步步緊逼不斷縮小差距，戰況非常膠着，中間段孫穎莎發揮不佳6：9、7：10被反超，挽救2個局點後依舊無力回天，最終以2分之差9：11落敗無緣拔得頭籌。

第二局蒯曼依舊開局不利上來就連丟7分，孫穎莎打出一波小高潮後迅速以10：4領先拿到6個局點，最終以11：4輕鬆扳平大比分。

第三局孫穎莎在速度上被蒯曼壓制，但落後不久便通過落點變化調動對方取得優勢，5：3實現反超後兩人再次戰平後火力全開進行高質量弧圈球對抗，局末10：8領先未能速戰速決被追至10：10平手，隨後再輸2球以10：12落敗再次陷入被動。

第四局蒯曼又在連丟3分的情況下發起反擊，中間段孫穎莎4：5被反超前後叫暫停進行調整，緊接着4：6反擊贏3分領先後輸1球戰至7：7平手，隨後兩人都有領先被反超的情況下出現，孫穎莎10：9錯失局點被追平後沒有再給對方機會，最終以大角度斜線破防以12：10險勝。

第四局蒯曼又在連丟3分的情況下發起反擊。（新華社）

第五局開打前孫穎莎申請更換球衣，比賽暫停後繼續進行，蒯曼先丟1分後迅速連贏3球，緊接着也連丟2分再次戰成平手，中間段孫穎莎7：4領先逐漸找回狀態，後半段穩住陣腳以11：6拿下，由此而大比分3：2反超勝利在望。

第六局雙方依舊打得非常激烈，孫穎莎1：4、2：7落後奮起反擊追至4：7逼蒯曼用掉暫停權，緊接着10：9、11：10逆轉但錯失賽點，最終以13：11鎖定勝利獲得晉級。

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