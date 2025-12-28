乒乓球︱王楚欽復出乒超總決賽成焦點　樊振東孫穎莎林詩棟全缺席

經過WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025），乒乓球手漫長賽季未必就此告一段落——中國乒超聯賽聖誕期間迎來總決賽，不少大牌球手均有參與，當中在香港退賽作結的王楚欽、孫穎莎，自然是焦點所在。

孫穎莎終在女團賽事並未上陣，另一國乒成員林詩棟同樣缺席，而在德國的樊振東在當地過聖誕並未回國出戰，唯獨王楚欽一人帶傷上陣，他在男團4強賽後說出原因。



王楚欽、孫穎莎在WTT香港總決賽均在單打戰至4強因傷退賽。（Getty Images）

乒超總決賽︱孫穎莎未能出戰女團最後兩戰 蒯曼仍領深圳大學奪冠

隨WTT香港總決賽結束，2025年度的WTT和國際乒聯所有賽事均已結束，然而對在中國乒超聯賽效力的球員來說，尚有乒超總決賽這最後一項事要出戰。26日女團準決賽前夕，孫穎莎宣布未能已為效力9年的深圳大學隊上陣。

今日（28日）上演的女團決賽，深圳大學隊雖然繼續沒有仍在養傷中的莎莎，但對手山東魯能主將王曼昱亦因身體原因未能出戰決賽，對山東實力大打折扣。王曼昱在準決賽為山東獨得兩分，決賽缺少了她，深圳大學在蒯曼／平野美宇女雙3：0擊敗陳幸同／錢天一，覃予萱在女單先後勝徐奕及錢天一，即使平野美宇在第3場的女單賽事以0：3負陳幸同，仍順利以3：1擊敗山東魯能，贏得冠軍。

王楚欽。（資料圖片/Getty Images）

乒超總決賽︱王楚欽負傷領軍晉決賽 樊振東、許昕、林詩棟未上陣

同樣在WTT香港總決賽期間受傷的王楚欽，卻選擇帶傷參加乒超總決賽男團準決賽。在王楚欽領軍下，山東魏橋以3：0擊敗上海地產，晉身男團決賽。上海地產原本有樊振東、許昕兩大星將，可是二人均未參加總決賽賽事，當中樊振東身在德國，21日為薩布爾呂肯在德甲乒乓聯賽上陣後，聖誕到德國名將波爾家中過節。

王楚欽自受傷後，傷勢一直備受外界關注，想不到時隔12日便重回賽場。他在球隊的第2場比賽登場，期間身體看來並不異樣，單打以3：0擊敗趙子豪，為山東魏橋取得1分，球隊亦以3：0橫掃樊振東缺陣的上海地產入決賽。賽後「大頭」自然成為媒體採訪焦點，他被數十個記者重重包圍。

王楚欽帶傷參加乒超總決賽，男團準決賽後被記者重重包圍。

王楚欽親解為何參賽：2025年不想以兩個退賽結尾

王楚欽親解在香港打畢WTT總決賽後的身體狀況：「隊裏給予自己一個空間，讓自己選擇性地按自己的一個想法，選擇性地比賽，包括回來以後，也積極治療康復，包括看醫生，整個狀況得到了一個穩定控制。」

他續稱，「自己每天的康復性訓練，包括康復治療，也是一直在堅持，漸漸得到很大改善。前幾天自己也是衡量到底能不能參賽，我還是希望2025以一個比賽結尾，不要以兩個退賽結尾。」

王楚欽出戰WTT總決賽期間受傷，男單4強前宣布退賽，他與對手莫利加特擁抱。（資料圖片/Getty Images）

林詩棟肩傷避戰 向鵬領黃石華新險勝汕頭明潤入決賽

山東魏橋陣中不止擁有王楚欽，亦有梁靖崑和林昀儒兩大好手，準決賽輕鬆3：0淘汰陣容殘缺的上海地產。今晚7時，王楚欽在決賽領山東魏橋再次出戰，對手是黃石華新，力爭衛冕。觀乎另一場4強戰況，山東再次勝出的機會可謂高唱入雲。

黃石華新擁有世界排名第二的林詩棟，亦有另一國乒成員向鵬，實力不錯，可是林詩棟受肩傷影響避戰，令男團另一場4強戰非常緊湊。黃石華新對汕頭明潤晉級過程辛苦，老將林高遠在雙打及單打為汕頭獨得兩分，黃石華新全靠向鵬勝出兩場單打，為黃石華新兩度追平大分，決勝最後一場再由薛飛擊敗陳垣宇，以3：2反勝汕頭明潤晉身決賽。