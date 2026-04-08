英超｜利物浦年賺74億門票仍加價　球迷組織怒轟擬周末比賽中抗議

英超球會利物浦近日公有新票價調整計劃，再度引發爭議。



隨着球會宣布未來三年逐步上調普通門票價格，球迷群體的不滿情緒迅速升溫，並計劃在本周末主場對富咸的英超比賽中展開抗議行動。

利物浦門票升價計劃引起球迷群體不滿。（Getty Images）

根據利物浦此前公布的方案，新賽季門票價格將先上調3%，此後逐年按通脹調整，直至2028/29賽季，升幅上限為5%。儘管球會方面表示，這一調整意味成人季票每場比賽增加不超過3.5英鎊（約37港元），總體每年可為球會帶來約120萬英鎊（約1260萬港元）的額外收入，但此舉仍遭到廣泛質疑。

一個名為「辛奇利精神」的球迷組織率先發聲，批評球會在最近一個財政年度創下約7.03億英鎊（約74億港元）營收新高的背景下，仍想從球迷這裏榨取更多。

該球迷組織在聲明中表示：

一個創下創紀錄收入的球會卻仍在索取更多，並決定讓球迷來為此買單。這不僅僅是價格問題，而是關乎利物浦究竟要成為一家怎樣的球會，是扎根於球迷與社區的球會，還是把他們視為可以年復一年不斷榨取的收入來源。

利物浦球會表示尊重球迷表達意見的權利，同時對事態發展感到遺憾。

值得一提的是，類似風波利物浦曾在2016年遭遇。當時利物浦球會擬將部分門票提價，引發球迷抗議，並在利物浦主場對陣新德蘭的比賽中集體退場抗議，最終迫使球會撤回決定。

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