利物浦傳奇賽謝拉特堤亞高夢幻聯手　高普再做招牌動作令球迷瘋狂

利物浦球迷今季捱盡史諾領軍下的悶蛋足球，今個周六適逢國際賽周，晏菲路再次星光燦爛，神奇隊長謝拉特與堤亞高艾簡達拿夢幻聯手，中場6+8的巨星組合看得球迷如癡如醉，教練席上的高普再次使出招牌慶祝動作，就算只是一場「期間限定」，也帶給全場逾6萬球迷無盡歡樂。



利物浦傳奇賽謝拉特再次領軍。（路透社）

堤亞高+謝拉特閃耀利物浦對多蒙特元老賽

利物浦對多蒙特的元老賽，晏菲路全場爆滿，今仗紅軍星光熠熠，尤其是謝拉特與堤亞高艾簡達拿多次精彩的互相配合。開賽僅6分鐘，堤亞高便親自策動攻勢並攻入一球，之後他屢次殺上前場鋪橋搭路，可惜謝拉特均未能把握。即使二人未能炮製入球，這對6號和8號的中場組合發揮極大衝擊力。

堤亞高當日強勢從拜仁慕尼黑而來，球迷均期望他能在高普麾下領軍更上層樓，無奈受傷患影響，終在2024年黯然離隊和退役。今場傳奇賽縱為表演性質，34歲的堤亞高認真作賽，並踢出極高水平，令不少球迷都感到婉惜，甚至認為他較紅軍目前陣中的中場球員今季表現更好。

堤亞高艾簡達拿重回晏菲路交出大師級表現。（路透社）

高普再做連環揮拳招牌慶祝動作 晏菲路全場瘋狂

45歲的謝拉特未能施展招牌遠射，反而由37歲的史比寧（Jay Spearing）射入一記「謝拉特式」的世界波助紅軍半場前領先至2：0。史比寧目前尚未退役，2022年他重返利物浦擔任青年軍教練，同時註冊為超齡球員，偶爾會在盃賽為預備組上陣。

多蒙特下半場攻入兩球，穆罕默德施丹的入球及真高拿的頭槌追平，最終雙方2：2和氣收場，堤亞高大熱當選全場最佳球員。不過沒有人關心戰果，同樣星光閃照的教練席上，高普再次做出連環揮拳的招牌慶祝動作，讓晏菲路再次陷入瘋狂。

高普再次做出連環揮拳的招牌慶祝動作，讓晏菲路再次陷入瘋狂。（路透社）

高普承諾明年再來 「單是堤亞高一人已值回票價」

賽後高普說「一切很好」，猶如什麼也沒有改變，「我享受當中每一秒」。他笑言，看到男孩們作賽感覺很好，「單是堤亞高一人已值回票價」，當被問到明年會否再次回來，高普簡單說好回應。

同在教練席上的艾德烈治（John Aldridge）談到史比寧的入球時，搞笑地說：「他之前從未為利物浦取得入球，所以他應該會慶祝一段長時間」，聽得身旁的高普忍不住大笑。

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謝拉特為堤亞高而來 感慨：「雙腿已不像10至15年前那樣運作」

獲選為今仗MVP的堤亞高稱，今仗那記入球會長留在他的腦海，「那是個難以置信的時刻，我肯定會永遠記住。」他更表示，「當我入球球，史提芬（謝拉特）走過來，我跟他說，『這是我來到利物浦以來首次衝刺跑！』」堤亞高大讚晏菲路氣氛一流，「有62000人入場真是妙不可言，每當我們身處這裏，都會有家的感覺。」

謝拉特直指他今次是看到堤亞高的名字，立即決定參加，「當我知道堤亞高在大軍名單，我便讓自己空出檔期，尊重是雙向的。」他承認身體狀況無復盛年，「我的足球腦袋運作速度一如當年，但我的身體已落後2至3秒，所以有些沮喪的時刻，不過整體而言都是一次美好的經歷。」

他笑稱，「我雙腿已不像10至15年前那樣運作。我對上一次見他們（一班舊隊友）已是一年前，那是一段很長的時間，不過我們都交足功課。」今仗比賽到20分鐘的時候，全場再次為已離世的祖達悼念，各人神情哀傷，當中堤亞高更不禁落淚。