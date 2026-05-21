世界盃2026進入倒數　墨西哥戰南非揭幕戰場地「巨人球場」亮相

【足球】距離2026年美加墨世界盃揭幕僅剩三周，作為揭幕戰舉辦場地的墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca），已經進入世界盃時間。場館視覺系統、商業標識和賽事運行體系的適配調整也已陸續展開。



根據國際足協規定，世界盃承辦場館在賽事期間不得使用未經授權的商業冠名和品牌標識。此前，完成翻修的阿茲特克體育場與墨西哥北方銀行達成合作協議，更名為北方銀行體育場。隨着國際足協接管場館運營，該球場已正式更名為「墨西哥城體育場」，原有商業標識正被逐步移除。

墨西哥城體育場。（Getty Images）

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記者日前在球場外圍看到，外部原有「Banorte」（北方銀行）字樣已被大面積遮蓋，外立面及部分入口區域開始啟用墨西哥城體育場標識。場館內部也陸續出現世界盃相關視覺元素，此前印有贊助商品牌的部分座椅已被更換為深色座椅，以去除商業元素。

墨西哥城體育場位於墨西哥城南部，可容納超過8萬名觀眾，因規模巨大被當地人稱為「聖烏爾蘇拉巨人球場」。該球場此前經歷約20個月翻修，以滿足世界盃辦賽標準。改造內容包括草坪、燈光、音響、屏幕及觀眾區域及相關配套設施升級等。

墨西哥城體育場。（Getty Images）

不過，隨着球場近期重新開放，部分座位視線受阻問題在社交媒體引發討論。有球迷反映，部分看台座位因護欄、牆體等結構影響，觀賽視野受限。當地媒體稱，目前場館仍在根據世界盃要求進行後續調整。

根據賽程，2026年世界盃揭幕戰將於6月11日在該球場舉行，由東道主墨西哥隊迎戰南非隊。這是世界盃歷史上首次由三個國家聯合舉辦，也是墨西哥繼1970年、1986年後第三次承辦世界盃。屆時，墨西哥城體育場將成為首座承辦三屆世界盃賽事的球場。

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