足球熱話｜一場賽事讓世人銘記　馬勒當拿作弊與球技極致發揮

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-07-10 15:00

如果不看他踢球，你可能無法開始認識馬勒當拿（Diego Maradona）。在場上，他似乎有無窮無盡的戲法，個性上的魅力，他對於支持者所施的魔法，以及看他如何激怒他的對手。他集天使與魔鬼於一身，他的天賦令人叫絕，他的狡猾更令人稱奇，而這兩面最極致的展現，就發生在同一場球賽上。 文：alonetogether／運動視界

那是1986年墨西哥世界杯八強阿根廷對上英格蘭之戰，當時福克蘭群島戰爭剛結束四年，那是每逢阿根廷國家隊出賽（不管對手是誰），阿根廷球迷會在球場上大聲高唱：不跳的是英國人（He who does not jump is an Englishman）！接著全場一起跳上跳下的年代。

本年6月3日，阿根廷對智利的世界盃外圍賽前，球場外的馬勒當拿銅像揭幕。（Getty Images）

雙方對陣，在戰情膠著51分鐘後，Maradona施展了魔鬼的一面，以令英格蘭球迷心碎一地的作弊手法，偷走第一個進球。華丹奴（Jorge Valdano）傳中，英格蘭後衛Steve Hodge解危踢偏，Maradona高舉拳頭，搶在英格蘭門將施路頓（Peter Shilton）之前用手將球打入，而世界唯二沒看到真相的人，是突尼西亞的主審班納庫爾Ali Bennaceur和他的線審。

【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

+ 3 + 3 + 3

阿根廷人賽後說：這個進球部份是由上帝打入的，部份是由Maradona的頭打入的。而Maradona後來回憶，當他上演「上帝之手」後，他趕緊要求隊友們上前擁抱，好讓裁判相信進球的合法性。

然而4分鐘後，在英國人為此不白之冤驚魂未定之際，Maradona又帶來真正驚世駭俗的表演（世人普遍同意，接下來10.5秒發生的事，是史上最漂亮的進球之一，後來則被FIFA的官網評選為「世紀最佳進球」）！

阿根廷主將美斯在球衣燙上馬勒當拿肖像，年份是直至「無限」。（Getty Images）

Maradona在阿根廷的半場接到球，先是來個180度大轉身，一溜煙從Peter Beardsley和Peter Reid之間穿過，然後沿著右路向前突襲，兩次內扣過人，他在Terry Butcher的防區內加速，甩掉Terry Fenwick，在奔跑了55米以後，禁區內晃倒了棄門出襲的門將施路頓，當Terry Butcher趕過來孤注一擲地鏟球，他立刻像職業殺手一般冷酷，隨後將球推進了球門遠角。

而這一球也意味著，即使時間還有35分鐘，這場球實則已經結束。

【馬勒當拿的球會生涯圖輯】（按圖進入）

+ 23 + 23 + 23

美國作家諾曼梅勒（Norman Mailer）曾在著作《The Prisoner of Sex》中剖析名聲的代價：名聲就是要求訪問的電話每周都會響好幾次，即便那多數是你不想去的訪問；名聲是在大街上人們會持續有禮貌地打斷你的思緒；名聲會壓制你深夜在巷子裡隨地尿尿的習慣，因為你怕隔天這樣的消息會上報；名聲是不能在陌生的酒吧裏暢飲到爛醉；名聲是無法透過夜晚的放縱來撫平過度的憂鬱……

【拿玻里球迷悼念他們的城市英雄】

+ 6 + 6 + 6

你也可以說Maradona的故事，是一個悲劇天才的故事，他是一個天生的足球奇才，他認為他是神，而他也深為這個想法而受苦受罪。在Maradona前36年（1960-1996）的人生裏，足球從一個受人們歡迎的消遣活動，真正轉變成一個世界性的運動。足球迷、足球員和他們所屬的球會，都不得不臣服於以前作夢也沒想到的媒體／商業壓力下。而Maradona的聲名，讓他無巧不巧就站在這整個龐大金錢製造機（球員轉會、電視轉播權利金、贊助商、商品買賣）的中心，也因此講到Maradona，並不能僅是描述一個足球運動員追逐場上目標的故事，而是必須將Maradona當成一個獨特的社會、政治和宗教現象來看待。

馬勒當拿逝世︱球王一生充滿爭議天使魔鬼混合體 與比利成兩極端

馬勒當拿經典金句：

+ 5 + 5 + 5

如前所述，他是天使，也是魔鬼。或許Maradona可以幫助我們理解（或僅是感受）為什麼足球重要（或不重要）？以及它如何可以在一個人最孤寂荒涼的時刻，拯救了他……

【馬勒當拿逝世】最後訪問透露人生一個遺憾 重新感受人民熱愛

【球王銅像屹立祖國球場外】（按圖放大）

【名將哀悼馬勒當拿】（按圖放大）

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：少年遊！談那些高中棄學生與他們參與塑造的NBA：序曲】