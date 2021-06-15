【羽毛球】印尼雙打名將心臟病發猝逝　北京奧運曾挫中國組合奪金

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-15 11:37

上周末開鑼的歐洲國家盃，早前出現驚心動魄的一幕，丹麥中場基斯甸艾歷臣突然暈倒，幸好及時搶救成功保住性命，事後醫生確認他心臟病發。 心臟病早前再帶走一名運動員的性命，曾奪奧運金牌的印尼羽毛球雙打名將基度，因心臟病發離世，終年36歲。

國際羽聯（BWF）周一（14日）透過社交網站公布，印尼雙打名將基度（Markis Kido）因為心臟病發離世，終年36歲。根據印尼傳媒的報道，基度當時正與同事打球，另一名印尼名將陳甲亮（Candra Wijaya）同在現場，當他看到基度暈倒後立即上前急救，可惜最終返魂乏術。

基度在羽毛球場突然心臟病發離世，終年36歲。（資料圖片／Getty Images）

基度當年與施迪亞雲（​Hendra Setiawan）出戰男雙，曾經是所向披靡的組合，二人在2008北京奧運決賽擊敗中國的傅海峰及蔡贇組合，首度贏得奧運金牌。這對印尼組合在2010廣州亞運再下一城奪金，加上世錦賽金牌，基度生涯囊括所有大賽的金牌。

基度（右）與施迪亞雲曾經揚威北京奧運的男雙項目。（資料圖片／Getty Images）

突然痛失好拍檔，施迪亞雲感到非常傷感，透過社交網站發文悼念昔日戰友，「他（基度）是一位非常有才華及出色的球員，有幸與他一起奮鬥14年，從零開始到成為奧運冠軍，不論輸贏也一同面對，他是我的最佳拍檔，永遠感激你，基度。」

施迪亞雲上載黑白照悼念老拍檔。（Instagram截圖）

球壇外界齊齊祝福艾歷臣：

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