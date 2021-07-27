東京奧運｜敘利亞兄弟各為其主開幕禮相擁　背後辛酸有洋蔥超感人

在同一個家庭出生、擁有血緣關係的親兄弟，在東京奧運卻竟不是代表同一個國家。這對運動員雖來自敘利亞，但因戰火而逃到歐洲，哥哥決定繼續為家鄉戰鬥，弟弟就代表難民隊。兩人在開幕禮上相擁，意義深厚。



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東京奧運開幕禮出現一幕感人畫面，一對兄弟運動員雖然出生於敘利亞，卻分別代表家鄉及難民隊，兩人興奮相擁，照片在社交網站瘋傳。

現年28歲的哥哥穆罕默德馬素（Mohamad Maso）是敘利亞三項鐵人運動員，21歲弟弟艾拉馬素（Alaa Maso）就為難民隊出戰游泳項目。

兩名出生於敘利亞的兄弟運動員相擁。（IG@momasotri）

外國不少傳媒一度誤報兩人因戰火分隔多年，直到東京奧運才重逢；雖然兩人的確為逃避戰爭而離開家鄉，但其實兩人一同在德國同居，更是一起前往東京參加奧運。

這兩兄弟來自敘利亞北部大城市阿勒頗（Aleppo），爸爸亦是位出色泳手，所以從小就開始接觸運動。然而，2015年敘利亞爆發內戰，政府軍與反對軍在阿勒頗激烈交戰，一個200萬人口的古城淪為廢墟。為把握運動員寶貴的青春及訓練時間，兩兄弟決定離開父母逃到歐洲受訓。

他們的背着背走遍多個國家及難民營，花了近兩年時間才安頓下來，過程極為艱苦。即使徒步數天走到難民營，疲憊不已的哥哥仍會穿上訓練鞋，繼續練跑。可是他們擁有的是彼此的支持，兩人從不放棄，一直為運動員生涯奮鬥。

兩人照片被瘋傳後，哥哥隨即在社文網站解釋，「大家把故事推得太遠了，出乎我們的意料。我唯一開心的是，我能代表自己的國家參賽。我討厭代表任何政治人物或政黨，所以請大家專注在體育層面上吧。」

哥哥穆罕默德代表敘利亞出戰三項鐵人，最終以42名完成。（美聯社）

敘利亞奧委會及後澄清，兩人的大部份親戚仍在敘利亞居住，照片只是兄弟倆「情不自禁當場擁抱」。

而弟弟也透露自己其實同時獲敘利亞及難民隊招手，只是自願選擇後者，「多得運動，我才能在訓練中擺脫很多消極情緒，建立信心。我知道只要訓練得越努力，表現就會越好。這就是我生活的基礎信念──保持積極及健康，等待太陽從我們頭頂升起。」

難民隊自2016年參加首屆奧運，今屆參賽人數從上屆19人增至29人，當中不乏敘利亞裔運動員。而敘利亞隊今屆有6人參賽，他們自1948年倫敦奧運以來共獲得3面獎牌。

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