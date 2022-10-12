傳麥巴比不滿PSG走數未有兌現三大承諾　認為續約錯誤渴望1月離隊

與巴黎聖日耳門續約不到半年的基利安麥巴比（Kylian Mbappé）又喊走！

多間歐洲傳媒報道，麥巴比認為遭球會背叛，三大承諾未有兌現，渴望盡早在1月轉會窗離隊，他認為今夏與PSG續約是錯誤的決定。



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麥巴比與PSG續約不到半年，突然昨晚又鋪天蓋地傳出他離隊的消息。（美聯社）

西班牙《馬卡報》、法國《隊報》、英國《BBC》、《衛報》、《ESPN》以至足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）等報道，麥巴比與球會關係破裂，希望在1月盡快離開PSG，並認為今夏續約3年留隊是錯誤的決定。

《BBC》引述法國足球專家祖利安羅倫斯（Julien Laurens）：「麥巴比覺得被球會背叛，因為當他續約到2025年時所獲得的承諾全部沒有兌現。」

「承諾包括球會簽入一名新的中鋒，令他可以不用踢中鋒，踢他最想踢的位置。球會賣走尼馬，尼馬不會再在這裏，還有球會會簽一位中堅回來，而麥巴比就是整個計劃的中心。不過，所有事情都沒有發生。」PSG今季主要踢3-4-2-1陣式，麥巴比通常踢到最前，尼馬及美斯就在他身後支援及入楔。

麥巴比在今屆歐聯分組賽4戰入4球，而在今季法甲暫時入8球。（美聯社）

麥巴比認為PSG未有履行三大承諾：

（1）沒有購入中鋒解放麥巴比

（2）沒有賣走尼馬

（3）沒有購入中堅



「我們都清楚雙方的關係一直緊張，但現在他下定決心，不想再留在PSG。他覺得續約是錯誤的決定，在過去的夏天就應該離隊，現在他尋求1月轉會的機會，看看可以去什麼地方。」麥巴比原本今夏與PSG約滿，盛傳他會以自由身轉投皇家馬德里，怎料事情發展峰迴路轉，這位23歲法國國家拒絕了皇馬，與PSG續約3年。

《ESPN》的消息與羅倫斯的講法相若，並指出麥巴比不希望踢到最前，最好有一名能夠擔任前場支點的中鋒與他拍檔，令他進攻上有更大自由度。麥巴比在9月的歐國聯比賽後也提到這一點，當時他說：「在這裏（法國國家隊），我擁有比在PSG更大的自由。教練知道有一位像基奧特般的9號球員，可以像我走到更多空位。在PSG的情況不同，他們要求我做支點，儘管我踢任何位置都很喜歡的。」

傳麥巴比要求PSG在夏天賣走尼馬，但尼馬如今仍在陣中。（美聯社）

《ESPN》亦表示，PSG不是不想賣尼馬，他們也願意在今夏放售這位30歲巴西球星，只是沒有球會有興趣羅致。對於會否在1月放走麥巴比，《ESPN》及記者羅曼奴同樣認為，PSG不會放人，其中羅曼奴在社交網站表示「PSG只是覺得他向球會施壓，他們沒有打算在1月放人」。

PSG主帥加迪亞未有正面回應麥巴比的離隊傳聞。（美聯社）

麥巴比與PSG攤牌的消息，剛好在PSG與賓菲加的歐聯比賽前傳出，所以現場的傳媒紛紛向PSG的將帥查問此事。教練加迪亞賽後說：「我未跟他談過這件事，我的目標是專注比賽。今場比賽上，他全力以赴，表現出他是個優秀的球員。」

麥巴比在周二晚歐聯射入12碼，為PSG先開紀錄。（美聯社）

麥巴比在周二晚的歐聯H組比賽中，在39分鐘射入12碼，為PSG先開紀錄，但換邊後賓菲加亦靠12碼追平。PSG主場與賓菲加踢成1：1，兩隊同得8分領先，祖雲達斯及海法馬卡比同樣只得3分。

PSG體育總監甘波斯則說：「（對報道）我感到很詫異，因為我經常跟麥巴比在一起，他從未沒有向我或主席要求1月離隊。」後防沙治奧拉莫斯賽後說：「我見他（麥巴比）很開心。我很享受跟他踢波，我們關係好好。如果他有話想說就自然會說出來，而且他只是剛續約。我們要跟這些報道保持距離，因為都不知是真是假。」