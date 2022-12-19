世界盃決賽｜迪馬利亞復任正選獻一傳一射　後備席經歷高低起跌

卡塔爾世界盃皇者之戰，阿根廷老將迪馬利亞自分組賽後失去正選，卻在決賽一戰復任正選，不少球迷質疑史卡朗尼的部署。「天使」今仗成為全隊的進攻重心，上半場兩個入球也與迪馬利亞有關，退下火線後更猶如坐上過山車，多次在後備席灑淚。



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阿根廷與法國爭奪卡塔爾世界盃錦標，正選陣容竟然出現迪馬利亞（Angel Di Maria）的名字，這名34歲的老將除了分組賽階段擔當正選外，淘汰賽僅上陣8分鐘，「天使」卻再度得到主帥史卡朗尼的信任，今仗再度擔任正選。

迪馬利亞3場小組賽後，未獲正選。（Getty Images）

阿根廷今場的進攻相當倚重左路，迪馬利亞相當多機會觸球，接近所有攻勢也是來自迪馬利亞，連美斯也排除萬難交給他，可見這是阿根廷今仗的賽前部署。不過，畢竟「天使」速度不高，難以在左路突破，皮球不時要回後，進攻節奏稍為拖慢，這也是派出迪馬利亞的問題。

迪馬利亞稍稍拖慢阿根廷的行軍速度，但在決賽依然得到信任。（Getty Images）

雖然迪馬利亞在上半場建樹不多，但機會只需要一次，「天使」左路以假身騙過迪比利，順勢推入禁區，迪比利情急回防，腳踢中迪馬利亞倒地，球證隨即吹罰12碼，由美斯操刀中鵠，阿根廷23分鐘先開紀錄。

阿根廷一次反擊，美斯與艾華利斯配合，再直線傳給麥亞里士打，其後再橫傳予左路無人看管的迪馬利亞，面對洛里斯，第一時間熨射破網，36分鐘再下一城，「天使」慶祝時再做出招牌的「愛心」手勢，建功後不禁流下男兒淚。

迪馬利亞上半場攻入第2球，再度展露其招牌慶祝手勢。（Getty Images）

+ 2

迪馬利亞在64分鐘功成身退，阿根廷當時的法國依然未錄得任何射門，可惜奧達文迪拉跌高路梅安尼，麥巴比12碼建功，97秒後車身窩利梅開二度，2分鐘內追成平手。離場時面露笑容，與隊友及職員們逐一擊掌，但當他看到球隊被追平時，他只能在後備席難掩落寞。

迪馬利亞今仗猶如坐上過山車。（Getty Images）

戰至加時下半場，美斯近門補射破網，阿根廷再度領先，迪馬利亞第一時間衝向美斯慶祝，返回後備席時再度落淚。不過當麥巴比再度12碼中鵠時，鏡頭再度捕捉「天使」的反應，他再度哭成淚人，但今次是失望的眼淚。幸好，迪馬利亞最終流下是喜悅的眼淚。

美斯加時下半場再建功，迪馬利亞隨即衝前慶祝。（路透社）

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