石澳行山｜必去粉藍情人橋大石灘打卡　上大頭洲飽覽絕美無邊大海

石澳泳灘位於香港島東南部。根據環境保護署的泳灘等級制度，石澳泳灘屬於一級泳灘，水質屬於良好水平，泳灘水清沙幼，有救生員當值。石澳後灘與大頭洲間有一道狹窄的粉藍石橋相連，此橋又被稱作「情人橋」。橋後有一石路，沿石路可走上大頭洲的仿古觀景亭，可望向無邊大海。

距離：2.5公里；Google時間：38分鐘



在筲箕灣乘巴士9號抵達石澳巴士站，在迴旋處進入小路。遇分支可經古廟的小路往公廁（看地圖）。在海邊的大路直走可返回石澳村路，並接上石澳山仔路，再下降至海邊。橫過藍橋有一片大石灘，可以在此休息一會玩石仔。暟暟最愛的片石仔。不同角度都被海水包圍。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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橫過藍橋繼續出發往大頭洲尋找無盡的邊際。上山不論左右都可抵終點。上到最高以為最高就完？！未呀！此處遠望石澳村實在很漂亮。在山頂旁有條小路，再向前行就可以到「九宮格」。一望無際的天邊，此處更是一班攀石發燒友的熱點。去到終點後需沿路折返巴士站離開，走之前一定要去沙灘玩一陣先啦。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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