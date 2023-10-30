女子世界盃強吻風波︱FIFA禁止前西班牙足總主席參與足球事務3年

西班牙前足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃決賽強吻冠軍隊成員艾莫素（Jenni Hermoso）引發軒然大波，國際足協宣布，禁止魯比爾斯涉足一切足球相關活動3年。



魯比爾斯強吻艾莫素一幕。（Twitter圖片）

今年8月女子足球世界盃決賽，西班牙女足擊敗英格蘭首度封后，當時以西班牙足總主席身份擔任頒獎嘉賓之一的魯比爾斯，在頒獎台上興奮地抓抱多位西班牙球員，當中更嘴對嘴強吻前鋒艾莫素。而在此之前，他亦被拍得在觀眾席上慶祝西班牙獲勝期間，抓着下體模擬自瀆動作的穢褻行為，同場觀戰的西班牙王后Letizia和16歲的公主Sofia，正在他身旁不遠。

他的劣行被廣泛批評，即使不情不願地道歉，仍堅拒下台，國際足協之後暫停他的職務，並作出調查。西班牙檢察官亦介入，並建議艾莫素提案起訴。

西班牙前足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在強吻事年後，一度堅拒辭職。（路透社）

事件在西班牙鬧得沸沸揚揚，魯比爾斯的母親更認定外界「迫害」兒子，將自己反鎖在當地一間教堂絕食抗議。西班牙足總原本一直力撐魯比爾斯，惟當時有消息指，國際足協威脅禁止西班牙各級別國家隊及球會參與旗下賽事，西班牙足總一眾高層因而紛紛轉軚，要求魯比爾斯辭職下台。他終在9月辭去西班牙足總主席職務，當時指出他的職位已無法再執行下去。

國際足協周一（30日）宣布，魯比爾斯因違反紀律守則第13條，禁止他參與任何足球事務3年。46歲的魯比爾斯宣稱那個吻出自雙方自願，但艾莫素否認，並向他提出起訴，事件無疑為西班牙女足創下歷史成就一刻蒙上陰影。

國際足協並無交代紀律聆訊過程，僅在聲明中稱，「案件涉及2023年8月23日女子世界盃決賽期間發生的事件，並導致魯比爾斯被暫停職務90日。」然而國際足協曾指，是次調查涉及「正當行為的基本原則」以及「為國際足協及／或足球運動帶來不名譽的行為」。