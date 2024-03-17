大埔行山｜登大刀屻俯瞰雞公嶺八鄉平原　經箕勒仔蝴蝶山徑下粉嶺

一年一度大刀屻周三出發，早上天氣清清涼涼，有點煙霞。

（出發日期：2023年11月29日）



上午9點30分在嘉道理農場對面白牛石起步，村小路前行至郊遊徑入口，入口已是長長石級，沿石級路上，經電力站後離開樹林路漸見開揚，沿石級上可俯瞰雞公嶺及八鄉平原。

上行不遠已見薄薄山脊及有不少怪石，石旁綁有鐵鍊，即到了金銀二橋，過了二橋走一會便到達海拔566米南大刀屻山頂，山頂風景很美，惜有煙霞，拍過照徐徐下山，沿山路繞走到海拔480米北大刀屻，北大刀屻有路可打石湖一帶，今日都是直走往粉嶺，等齊除友拍張照後下行到前方涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，白牛石起步，俯瞰雞公嶺及八鄉平原，上行金銀二橋、大刀屻山頂👇👇👇

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休後離開涼亭接回郊遊徑，沿山徑下山經256米箕勒仔，接蝴蝶山徑出粉嶺火車站，是日走約10公里，4小時多完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿山徑下山經256米箕勒仔，接蝴蝶山徑出粉嶺火車站👇👇👇

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