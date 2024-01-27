澳網．人物誌｜「新李娜」鄭欽文複製成功路　力爭再締中國歷史

「我也想像李娜一樣拿大滿貫冠軍。」

2014年，李娜在墨爾本贏得個人第二座大滿貫冠軍，奠定她在中國網球的歷史地位。當年只得11歲的鄭欽文，在江漢二橋體育訓練基地，與一眾小將一同見證李娜登頂，亦成為了二人第一張「合照」。

10年過後，鄭欽文殺入今年澳網的女單決賽，世界排名篤定躋身前10，當年在電視機另一面的小女孩，已經默默地複製「大師姐」的舊路，力爭成為李娜後另一位中國的大滿貫得主。



李娜兩奪大滿貫錦標，成為中國第一人。（資料圖片／Getty Images）

數到中國女子網球的代表人物，非李娜莫屬，她在職業生涯兩度贏得大滿貫，成為中國史上第一人。縱然中國曾經出現過不少「金花」，近年的朱琳﹑王薔等，都未能複製李娜的成就，直至鄭欽文，這名21歲的冒起新星，首度躋身大滿貫女單決賽，成為李娜後首人。

李娜贏得澳網冠軍10年後，鄭欽文成為另一位中國球手打入女單決賽。（Getty Images）

鄭欽文年少曾經打乒乓球，其後才執起網球拍。（資料圖片／Getty Images）

與李娜同樣來自湖北的鄭欽文，當年初執網球拍當然與李娜無關，只是年少時的鄭體弱多病，家人想她更加健康，才要她做運動，而她學習的運動不是網球，是乒乓。

「我小時候打過兩年乒乓，但我對乒乓不感興趣，我覺得網球的場地更大，可以做的事情更多，所以我選擇了網球。」無心插柳下，發現鄭欽文的網球天份，鄭父就把女兒送往武漢進行專業訓練，誤打誤撞開展她的網球路，其後才會出現與李娜的「合照」。

李娜當年澳網奪冠時，只得11歲的鄭欽文在電視機見證。（微博截圖）

複製李娜的成功路

在李娜2014年澳網封后前一天，中國《長江日報》以「下一個李娜」的報道為題，造訪李娜當年的教練余麗橋，與一眾11﹑12歲的小將在江漢二橋體育訓練基地見證李娜登頂，鄭欽文是其中一員。當年只得11歲的鄭欽文接受《長江日報》訪問，她對未來充滿期待，「我現在的教練（余麗橋）教過李娜，我也想像李娜一樣拿大滿貫冠軍。」

鄭欽文的網球路就像不斷跟隨李娜的腳步，先隨夏溪瑤學法，然後在武漢跟隨余麗橋，隨後與阿根廷籍教練卡路士（Carlos Rodriguez）合作，以上的教練全都是李娜的前教練，難怪外界早已為鄭欽文冠上「小李娜」的稱號。

卡路士曾經與李娜合作，這名阿根廷教練亦曾教鄭欽文。（資料圖片／Getty Images）

爽直的湖北姑娘

李娜的性格爽直，有話直說，當年膽敢炮轟國家隊令她沒有進步﹑在賽場上向球迷做「收聲」的手勢﹑怒斥教練兼丈夫姜山閉嘴，李娜毫不隱藏自己的個性，反而更受球迷們的歡迎，從她的主攻打法亦反映「娜姐」的性格。

李娜不時向教練團示意「收聲」。（資料圖片／Getty Images）

鄭欽文的球風亦以進攻為主，經理人公司更以「火箭女孩」稱呼她，「我是一個很有進攻性的球員，以往總是缺乏耐心。」場內急進，場外直率，鄭欽文2022年在法網8強惡鬥「一姐」施安迪，可惜最終以1：2憾負，賽後她直率地表達自己的難處，「肚子痛（經痛）真的最困擾，是女孩子的事情，尤其是第一天，確實是很困擾，雖然我是運動員，但真的太痛了，我真希望在場上我是個男人，就不用受這些苦。」

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鄭欽文在2022年的法網，在生理期下堅持出戰。（資料圖片／Getty Images）

鄭欽文轉與西班牙籍教練列巴（Pere Riba）合作，兩年間世界排名由169急升至第19，戰績穩步上揚，更顯露鄭欽文的另一面。上年10月在鄭州贏得生涯首個WTA 500賽冠軍後，領獎時被主持突擊，事先準備一首鄭非常喜歡的歌曲，縱然她有點抱怨，但還是乖乖聽命，高歌一曲，十分投入。鄭欽文的歌藝好壞見仁見智，更有網民笑指：「沒有勇氣再看第二遍。」

鄭欽文本月初代表中國出戰聯合會盃，記者會時遇上「亂入」的祖高域，鄭不禁分心，笑着要求對方不要走，因她未取簽名，但最後因為不敵塞爾維亞，而放棄與對方合照的機會。

鄭欽文的直腸直肚，與李娜不遑多讓。

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鄭欽文奪得鄭州公開賽冠軍後高歌一曲。（鄭欽文微博）

鄭欽文早前在墨爾本受訪時，李娜「亂入」小師妹的訪問，鄭不禁高叫「李娜姐姐」，並與對方相擁，兩代湖北的網球手碰面，更來一張真正的合照，彷彿是中國女子網球在交棒一樣。

李娜與鄭欽文無論背景﹑打法﹑合作過的教練等都十分相似，鄭欽文能否緊隨大師姐的腳步，豈看今日對莎巴蘭卡的決賽，能否成為中國史上第二名大滿貫封后的女子球手，或許再啟發另一個「新鄭欽文」。