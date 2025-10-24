真實版「龜兔賽跑」　2隻兔4隻龜殺入決賽　結果出乎意料

台灣屏東縣議員李世斌10月19日在屏東市千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，這場賽事有18隻龜、12隻兔子參賽，歷經黨內初選、混合賽，最後共2隻兔子、4隻龜進入決賽，決賽結果出爐，最後由兔子奪冠、兩隻龜分別獲得亞軍與季軍，結局出乎意料。



真實版龜兔賽跑超刺激，李世斌說，這是第二次舉辦龜兔賽跑，報名比賽時，一開始龜選手很快就額滿，兔子選手起初只有3隻，他只好在臉書發短影音徵求兔子選手，到最後共有12隻兔子選手參賽，18隻龜選手，且報名的都有到場，都沒有缺席。

台灣屏東舉辦真實版「龜兔賽跑」，結局大反轉（影片截圖：聯合新聞網）

19日比賽規則，現場共有6個賽道，每個賽道長約5公尺，要先歷經「黨內初選」，18隻龜，分三組初賽，每組取前兩名，參加混合賽。兔子有12隻，分兩組每組取其三名，參加混合賽。

更多「真實龜兔賽跑」激烈賽況：

+ 4

混合賽後再選出最快的進入決賽，共有2隻兔子、4隻龜進入決賽，最後由兔子「皮皮」拿下冠軍，亞軍、季軍由不同年齡的蘇卡達象龜獲得，前三名飼主可獲得全聯禮券獎勵。獲得冠軍的兔子「皮皮」，飼主養約3年，也不知道會拿下第一名，一開始發揮有點失常，「皮皮」是荷蘭侏儒兔。

比賽過程中，飼主為了讓龜、兔能夠完成跑完賽道，使出各種招數，有的兔子不跑就是不跑，有的龜爬到一半就快抵達終點了，就突然往回走，讓飼主好無奈。

縣議員何春美也帶著她養的4隻龜參賽，還特別製作春的貼紙貼在龜殼上。也有台南來參加的飼主，第一次帶著寵物兔兔遠征屏東來比賽，也有高雄朋友得知有龜兔賽跑，帶著蘇卡達象龜來觀摩賽事，場面刺激又逗趣。

縣議員李世斌說，每年10月4日世界動物日，他因故順延到今日舉辦，希望透過舉辦活動，讓大家互相交流，愛護伴侶動物也保護野生動物，生態多元。現場除了重頭戲龜兔賽跑外，還有市集攤位可以逛，也有獸醫師到場提供健檢服務。

【延伸閱讀】動物冷知識｜關於兔兔的五個小秘密 兔子到底有無專屬味道？（點擊放大瀏覽）

+ 27

延伸閱讀：

大學生「太急」頻釀車禍 屏東警「從容」勁歌宣導

尖峰時段出勤易受阻！爭取救援時間 高市議員籲設觸控號誌

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】