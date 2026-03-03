台網紅愛莉莎莎置產又遇戰火　杜拜買樓中東即開戰　網封樓市燈神

中東局勢於3月1日凌晨急遽升溫，傳出伊朗針對波斯灣沿岸多國發射飛彈與無人機，引發區域高度緊張。由於杜拜設有美軍相關設施，首度被外界視為衝突可能波及的前線地區。當地一度傳出防空攔截聲響，知名地標帆船飯店也驚傳起火消息，相關畫面在網絡上迅速流傳，引發國際關注。



戰事消息傳出後，台灣社群也意外掀起另一波討論焦點，不少網友將話題轉向網紅愛莉莎莎近年的置產動向。

有人指出，她於2024年在泰國置產後，隔年泰、柬邊界即爆發爭議衝突；而她於2025年公開宣布在杜拜置產後，隨即傳出海灣地區遭飛彈攻擊的消息。這連串時間點上的巧合，被部分網友戲稱為「房產反指標」，甚至調侃她是「房產界巴逆逆」，相關影片與舊新聞也再度被翻出轉傳。

根據杜拜官方通報，杜拜國際機場因部分航廈設施受損，加上領空一度關閉，已暫停所有航班起降；阿聯酋航空也宣布暫停往返航班至當地時間下午3點。至於地標帆船飯店，官方表示外牆火勢已由民防單位撲滅，並未造成任何人員傷亡，但周邊區域仍實施封鎖與安全管制。

