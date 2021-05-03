不到1/4台青講「母語」　台官方辦「台語吟漢詩」比賽冀推廣

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-03 21:30

日前台灣教育部公佈數據顯示，1986-1994年出生的台灣年輕人會説閩南語的比例不到四分之一，面臨語言傳承危機。今年恰逢台灣文化協會百周年，將舉辦首屆「蔣渭水台語漢詩吟唱大賽」，推廣「母語」傳承。

首屆「蔣渭水台語漢詩吟唱大賽」於5月3日起舉行，主辦單位邀請立法院長游錫堃、文化部長李永得等人蔘加記者會。照片左起：灘音吟社洪世謀、義美文教基金會執行董事高志明、文化部長李永得、立法院長游錫堃、立法院秘書長林志嘉、立法委員邱臣遠。（多維新聞╱林君穎攝）

台日據時期重要的領導人物－蔣渭水（1890－1931年）等人於1921年成立「台灣文化協會」，今（2021）年適逢成立100周年，為緬懷先賢成立文化協會之宗旨，並強化閩南語之傳承、提升文學素養、推廣吟唱教育，義美文教基金會、台北市信民協會主辦「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」。除游錫堃外，文化部部長李永得、教育部政務次長蔡清華、義美文教基金會執行董事高志明、灘音吟社洪世謀老師等人，都親臨活動現場。

台灣年輕人少有會説方言者

日前台教育部頒佈《台灣本土語言調查報告》，顯示台灣的閩南語、客家話及各個原住民族語，皆面臨程度不一的世代傳承危機，流失的情形每況愈下。2001年台灣開始將上述本土語言納入小學必修課程，但學生的母語能力仍有待提升。

其中1986年至1994年出生的台灣人，説閩南語的比例已降到22.3%。除了60歲以上的人口較常使用母語外，台灣其他年齡層的日常生活語言已大量使用華語（現代標準漢語），12歲以下孩童在家中使用母語的頻率僅有16.61%。

「台語漢詩吟唱賽」設立之目的

游錫堃致詞表示：「台語是台灣人的母語，卻有很多人不會講台語」。他回憶，自己30年前擔任宜蘭縣長時，就是全台最早推動閩南語教育的地方首長，還推動小學聘請閩南語老師朗讀課本。游錫堃接着説到宗教，他自己雖然信佛、道與民間信仰，但相當佩服基督教，因為當年傳教士來到台灣，便是鼓勵民眾用自己的母語向上帝禱告，游錫堃覺得這就是基督宗教文明與儒家思想不同的地方，認為母語保存這件事，需要抱持批判態度檢視過去舊有的思惟模式。

游錫堃認為閩南語漢詩吟唱相當具有意義，第一是能豐富文學素養、第二，吟唱是一門藝術，是流傳許久的優美文化、第三是強化台語傳承。游錫堃最後提到，由於日本、韓國、越南各自皆有舉辦用日語、韓語、越語吟唱漢詩，游希望能統一使用「台語漢詩吟唱」的名稱。

灘音吟社洪世謀老師以宏亮的嗓音，吟唱杜甫詩作《客至》。（多維新聞╱林君穎攝）

記者會後由洪世謀老師吟唱，唐代詩人杜甫（712－770）詩作《客至》、立法委員同時也是三餘吟社副社長的邱臣遠則吟唱明代文人楊慎（1488－1559）作品《臨江仙》、游錫堃接着上台吟唱唐代詩人張繼（715－779）詩作《楓橋夜泊》。另外特別邀請曾拍攝《華語正在殺害母語》影片，而聲名大噪的台灣網紅阿華師，以三個小故事分享母語保存推動的重要性，為活動畫上句點。

「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」分為初賽、複賽與決賽，5月3日至7月30日受理報名，8月15日揭曉初賽結果。9月4日在雲林百年古厝庭園－「三秀園」舉行復賽。決賽則於10月2日舉行，並於「台灣文化協會」100周年前夕，在立法院舉辦頒獎典禮。除了閩南語外，將來也有機會舉行客語漢詩吟唱比賽。