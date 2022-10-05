29歲登山女神被爆與富商人夫開房　iPad成捉姦神器正印零時差搜證

現年29歲的台灣登山好手曾格爾，登山經歷僅3年，卻一路攻頂、征服12座高峰，在2022年7月成為無氧登頂K2的台灣首位紀錄創造者後，10月4日又再創下以無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的速攀世界紀錄，是台灣目前完攀八千米以上高峰最高紀錄的女性。



因為成績亮眼加上外型姣好，被登山界稱讚「外型秀氣、不斷創紀錄」的女孩。但《鏡週刊》10月5日卻曝光她與陳姓贊助富商在台灣開房偷情，報道指出，曾格爾與富商在台北市高檔酒店內偷情時仍互傳訊息。富商家中的iPad正巧開啟連動訊息傳送，讓正印「零時差」逮個正着，正印也在知情後傳短訊向丈夫攤牌，兩人露骨的訊息也成為呈堂證供。

曾格爾曾在社交平台分享登山過程點滴：（按圖了解）

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陳姓富商與妻子結婚29年，兩人婚後育有二子，正印不甘家庭被毀，為此求償兩百萬元（新台幣，下同）。

意外的是，曾格爾與富商開房慶生的時間，正是曾女今年八月登山返台後的居家隔離期間，明顯違返防疫規定，外出和富商約會。

報道指出，曾格爾因募資出現問題而接觸陳姓富商，一開始只希望能為她牽線介紹贊助者，爾後隨着兩人交情升溫，曾便直接向富商要求是否能出資170萬元的登山經費，作為贊助。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】